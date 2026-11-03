Prefeitura de Apucarana conclui asfalto e galerias pluviais na região do Cisvir

A Prefeitura de Apucarana está finalizando obras na Avenida Santa Catarina, no trecho próximo ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir). Após reconstrução e ampliação do sistema de drenagem pluvial, a obra, custeada com recursos próprios do município, também visa ampliação do espaço para estacionamento e melhoria das condições de circulação de pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.

O prefeito Rodolfo Mota acompanhou, no sábado (31), a aplicação da capa asfáltica, realizada durante uma trégua das chuvas. “Fizemos o alargamento da via, que era muito estreita, e criamos mais espaço para o embarque e o desembarque. Isso dá mais segurança para quem usa o Cisvir. Estamos resolvendo mais um problema histórico da cidade. Com as novas galerias, a água da chuva agora tem por onde escoar, sem invadir o prédio”, afirma.

O secretário municipal de Obras, engenheiro Mateus Franciscon Fernandes, explica que a solução foi definida após estudos técnicos identificarem as causas dos alagamentos. As galerias pluviais foram reconstruídas com nova inclinação, e uma tubulação adicional foi implantada para funcionar em paralelo. O número de bocas de lobo passou de cerca de oito para mais de 20.

Segundo ele, a água que chega na parte da frente do Cisvir vem de uma área extensa, que começa na região da rodoviária e concentra bairros com barracões e oficinas, além de pouca área permeável. “O gargalo estava na tubulação, que não tinha a inclinação necessária. A água chegava no tubo e não descia com velocidade, ficava retida”, detalha. As caixas de passagem, que estavam obstruídas ou quebradas, também foram reconstruídas e ampliadas.