Maioria dos municípios avança em desenvolvimento, diz Ipardes

A maioria dos municípios da região apresentou melhora no Índice Paranaense de Desenvolvimento Municipal (IPDM) referente a 2024. O novo índice foi divulgado nesta semana. Levantamento da Tribuna junto aos dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) aponta que dos 28 municípios pesquisados 19 (67,8%) apresentaram evolução, enquanto nove (32%) recuaram.

No cenário geral do IPDM 2024, Sabáudia lidera o ranking com índice 0,7430, um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior. Na sequência aparece Arapongas, que avançou de 0,7105 para 0,7399 (4,14%), índice considerado de médio desempenho. Em Apucarana, o índice aumentou de 0,6945 para 0,7053, alta de 1,55%. Já Ivaiporã apresentou variação discreta, subindo 0,04% ao passar de 0,6697 para 0,6700.

Na outra ponta da tabela, os piores desempenhos regionais ficaram concentrados em Rio Branco do Ivaí (0,5789), Bom Sucesso (0,5485) e Marumbi (0,5733), que juntamente com Arapuã (0,5839) integram o grupo de municípios classificados na faixa de médio baixo desempenho.

Calculado desde 2002, o índice varia de 0 a 1 e é obtido por meio da média aritmética de três componentes: renda, saúde e educação. A pesquisa utiliza bases de dados públicas de entidades governamentais, atualizadas anualmente com recorte municipal. Os resultados servem como ferramenta fundamental para a formulação de políticas públicas e a alocação eficiente de recursos.

Segundo o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, a metodologia permite comparar as realidades municipais de forma padronizada, oferecendo subsídios para gestores públicos na tomada de decisões estratégicas.

“Os elementos auxiliam tanto na formulação de políticas públicas quanto no monitoramento da efetividade das ações em andamento. Por outro lado, ajudam a iniciativa privada na prospecção de novos negócios. É um índice balizador que indica que o Paraná está em pleno desenvolvimento”, destacou.