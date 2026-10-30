Bonetizando conquista 1º lugar no Prêmio ODS

O Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale) conquistou o primeiro lugar no Prêmio ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promovido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), com o projeto Bonetizando de Apucarana para o Mundo.

A premiação aconteceu na noite desta quinta-feira (29), na sede da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) em Curitiba. Com 10 anos de existência, o Prêmio ODS recebeu neste ano, 375 práticas inscritas, envolvendo 70 municípios paranaenses e seis estados brasileiros.

Realizado há três anos, o Bonetizando abre as portas do polo industrial de Apucarana para os alunos da rede municipal. “Ele envolve mais de 1.400 alunos da rede municipal de ensino e é desenvolvido pelo Sivale e pelo APL de Bonés, em parceria com a Autarquia Municipal de Educação. Nosso objetivo é aproximar os estudantes da indústria, proporcionando visitas às empresas para conhecer as etapas do processo produtivo, as profissões e a importância do setor para a economia de Apucarana”, diz a presidente do Sivale, Elizabete Ardigo.

Além de valorizar a identidade industrial do município, a iniciativa fortalece a conexão entre educação e indústria e apresenta as oportunidades profissionais existentes na região. “Nossa preocupação sempre foi mostrar para estes jovens que a cidade tem uma cadeia produtiva forte e competitiva, que oferece uma carreira promissora. Desta forma, estamos dando continuidade a esta atividade econômica tão importante”, diz a secretária executiva do Sivale, Patricia de Macedo Papa, que colaborou na idealização do projeto.

O presidente do APL de Bonés, Jayme Leonel, ressalta a importância da parceria entre as instituições. “Essa conquista demonstra a força da união entre as entidades, o poder público, as escolas e as empresas.O projeto mostra como o trabalho conjunto pode gerar resultados importantes para a educação, a indústria e o desenvolvimento de Apucarana”, afirma.

“O primeiro lugar no Prêmio ODS do SESI consolida o Bonetizando como uma importante iniciativa de integração entre educação e indústria, reforçando o protagonismo de Apucarana no setor de confecção e seu compromisso com o desenvolvimento sustentável”, conclui a presidente do Sivale, Elizabete Ardigo.