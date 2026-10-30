Ivaiporã lança assistente virtual 24h com inteligência artificial

Prefeitura de Ivaiporã apresentou nesta semana a IVA, uma assistente virtual baseada em inteligência artificial criada para facilitar o acesso da população a informações e serviços públicos. Pioneira no Vale do Ivaí, segundo a Prefeitura, a iniciativa oferece atendimento 24 horas por dia por meio de canais já utilizados no cotidiano dos moradores, como WhatsApp, Instagram, Facebook e um site próprio, eliminando a necessidade de instalação de novos aplicativos. A tecnologia permite que o cidadão inicie uma conversa em formato de bate-papo para esclarecer dúvidas, consultar programações culturais, localizar prédios públicos ou solicitar serviços, como reparos na iluminação, que são direcionados automaticamente aos setores responsáveis.

Um dos principais diferenciais do projeto é a sua origem local. A assistente foi desenvolvida pela QRCity, uma empresa de tecnologia abrigada na Incubadora Tecnológica de Ivaiporã. Antes de ser contratada oficialmente pelo Executivo, a ferramenta passou por testes e validações no Programa Sandbox Ivaiporã, um ambiente regulatório municipal que permite ao poder público experimentar soluções inovadoras de forma controlada.

Para o prefeito Carlos Gil, a implantação da IVA representa um avanço na modernização do atendimento público e demonstra o potencial de Ivaiporã para desenvolver soluções inovadoras. “Estamos trabalhando para aproximar cada vez mais a Prefeitura da população. Com a IVA, utilizamos a tecnologia para facilitar o acesso às informações e aos serviços municipais, oferecendo mais praticidade aos moradores. E é motivo de orgulho saber que essa solução foi desenvolvida dentro de nosso próprio município, mostrando que Ivaiporã também pode ser protagonista na inovação e na transformação digital”, destaca o prefeito.

Além de facilitar a vida do cidadão, a inteligência artificial fornece à administração municipal um recurso estratégico para a organização do fluxo de trabalho. O sistema mapeia as demandas recebidas, identifica necessidades recorrentes e auxilia no planejamento de ações e na definição de prioridades entre as secretarias.