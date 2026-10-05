Prefeitura inicia montagem do palco para atrações da Expo Arapongas 2026

A Prefeitura de Arapongas deu início aos preparativos para a Expo Arapongas 2026. Em comemoração aos 79 anos de emancipação política do município, o evento deve reunir milhares de pessoas em três dias de shows gratuitos, entretenimento e atividades para toda a família, com uma programação diversificada e atrações para diferentes públicos.

A festa será aberta na próxima sexta-feira (9) e segue até 11 de outubro, no Expoara Centro de Eventos. Na abertura, a programação traz as atrações Ana Castela e US Agroboy. Ao longo da programação também se apresentam nomes como Marcos & Belutti; Turma do Pagode, Jiraya Uai e Luan Pereira.

A entrada terá um caráter solidário: será necessário doar 1 quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados à montagem de cestas básicas, que serão posteriormente entregues a entidades e famílias em situação de vulnerabilidade por meio da Assistência Social.

Em todos os dias de evento, os portões serão abertos às 18h, com funcionamento do Espaço Gastronômico garantindo opções de lazer e entretenimento para diferentes faixas etárias. O estacionamento terá valor fixo de R$ 25, enquanto as bebidas terão preços tabelados.