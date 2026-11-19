A emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) já ultrapassou 320 mil documentos em 26 municípios do Vale do Ivaí, Arapongas e Sabáudia. Os dados da Polícia Civil do Paraná (PCPR) apontam que foram emitidas 320.630 unidades nos Postos de Identificação dessas cidades entre dezembro de 2023 e 16 de novembro de 2026.

Em todo o Paraná, o número chega a 4.574.655 documentos, considerando o período até 17 de novembro.

O posto regional de Apucarana, que atende outros municípios da região, concentra o maior volume, com 155.836 carteiras emitidas. Na sequência aparece Arapongas, com 70.644. Juntas, as duas cidades respondem por mais de 70% das emissões contabilizadas nos 27 municípios. Ivaiporã aparece em terceiro lugar, com 14.310 documentos, seguida por Jandaia do Sul, com 9.426, e Faxinal, com 7.025.

A nova carteira foi criada para substituir gradualmente o antigo Registro Geral (RG) e adota o CPF como número único de identificação em todo o território nacional. O modelo padronizado busca evitar que uma mesma pessoa tenha diferentes números de identidade emitidos por estados distintos e conta com recursos de segurança, como QR Code.

Apesar da implantação do novo documento, a troca não é obrigatória neste momento. O RG antigo continua válido até 28 de fevereiro de 2032, desde que esteja em boas condições e permita a identificação do titular.

No Paraná, a primeira emissão da CIN é gratuita, e o prazo estimado para entrega é de 10 a 30 dias úteis. Para solicitar o documento, é necessário realizar agendamento pelos canais de identificação do Estado e apresentar CPF regularizado na Receita Federal, além da certidão de nascimento ou casamento. Durante o atendimento presencial, são coletadas fotografia, assinatura e impressões digitais.

A validade da Carteira de Identidade Nacional varia de acordo com a idade do titular. Para crianças de até 11 anos, o documento tem validade de cinco anos. Para pessoas com idade entre 12 e 59 anos, o prazo é de dez anos. Já para quem tem 60 anos ou mais, a validade é indeterminada. anos.

Documento pode ser emitido no Poupatempo

Em Apucarana, a Carteira de Identidade Nacional também pode ser emitida pelo Poupatempo, mediante agendamento prévio. Segundo Joyce Mara Kozan Fagundes, gerente da unidade, o serviço está disponível por diferentes canais para facilitar o acesso da população.

O agendamento pode ser feito pelo site oficial do Poupatempo Paraná, pelo aplicativo, pelo WhatsApp (41) 3040-2060 ou diretamente nos totens disponíveis na unidade de Apucarana.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso da população a esse serviço, oferecendo atendimento organizado, orientação e praticidade”, destaca Joyce.

Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento, no caso de pessoas solteiras, ou a certidão de casamento, para pessoas casadas. A emissão é gratuita. O atendimento no Poupatempo de Apucarana ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.