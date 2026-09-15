Programa Feira Verde atinge marca de 500 edições nos bairros de Apucarana

O programa Feira Verde, promovido pela Prefeitura de Apucarana, atingiu ontem a marca histórica de 500 edições realizadas. A iniciativa, que troca materiais recicláveis por alimentos frescos, já recolheu 245 toneladas de resíduos e atendeu 8.578 famílias do município desde o início de 2025. Coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura, a ação tem como pilares a sustentabilidade ambiental, a garantia de segurança alimentar para a população e o fomento direto à agricultura familiar. A edição de número 500 mobilizou caminhões e moradores no Núcleo Adriano Correa e no distrito de Vila Reis durante o período da manhã.

Para o prefeito Rodolfo Mota, os números expressivos refletem o acerto de uma política pública que aproxima o poder executivo da comunidade e gera benefícios em múltiplas frentes. “É uma iniciativa que aproxima a Prefeitura das comunidades e mostra que, quando todos participam, todo mundo ganha. Vamos continuar fortalecendo o Feira Verde e ampliando seus benefícios para a nossa população”, disse.

A cesta de produtos distribuída varia conforme a disponibilidade da safra e da produção local, incluindo itens diversos como frutas, verduras, legumes, pães, queijo, doce de leite, geleias, mel e peixe.

A engrenagem do programa movimenta uma ampla rede de colaboradores e parceiros. O coordenador do Feira Verde, Willian Siqueira, explica que o ciclo social do projeto beneficia desde o morador que garante o alimento até os produtores rurais fornecedores e os associados da Cooperativa dos Catadores de Apucarana (Cocap). A qualidade dos itens entregues à população é tratada como prioridade. Segundo o coordenador, o diálogo com os agricultores é constante para garantir o frescor das frutas e hortaliças, que muitas vezes são colhidas um dia antes ou até na mesma data das feiras nos bairros.

A aprovação do programa reflete na adesão popular e na mudança de hábitos domiciliares. O morador do Núcleo Adriano Correa, Feres Simão, participou da 500ª edição acompanhado da filha e afirmou que a feira garante uma ajuda fundamental no orçamento de casa, o que o motiva a separar o lixo reciclável continuamente. “Acho uma boa ideia. A gente vai separando o material durante o período e, quando chega o dia da feira, traz para fazer a troca. Ajuda muito, principalmente com as verduras, que eu gosto bastante,” declarou.

A percepção positiva é compartilhada pela moradora Elisabete de Souza. Ela elogiou o frescor dos produtos recebidos. “A qualidade dos produtos muitas vezes é melhor do que a gente compra no mercado. No mercado já está murcho e caro também. Então, é muito bom”, disse.