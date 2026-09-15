Prova do PSS da Prefeitura registra até 25% de abstenção

As provas objetivas do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Prefeitura de Apucarana, aplicadas no último domingo (13), registraram um índice de abstenção que chegou a 25,6% entre os 1.534 candidatos habilitados para a primeira etapa. As avaliações, realizadas no campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), visam a contratação de 48 profissionais para atuar na administração direta e nas autarquias municipais de Saúde (AMS) e de Educação (AME).

De acordo com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), banca responsável pela organização do certame, o maior número de faltas ocorreu no período da manhã, destinado aos concorrentes das vagas da administração direta e da área da saúde, fechando em 25,6%. Já no período da tarde, quando foram aplicados os testes para os candidatos aos cargos de professores da AME, o índice de ausência foi menor, ficando em 15%.

Com a conclusão das provas, os participantes devem focar nos prazos da seleção. O secretário municipal de Gestão Pública, Robson de Souza Cruz, informou que os gabaritos preliminares já estão disponíveis no site da organizadora e que o período para a apresentação de recursos segue até esta quarta-feira (16). A previsão é que, após a análise das contestações, os gabaritos definitivos sejam publicados na próxima terça-feira (22). O prefeito Rodolfo Mota ressaltou a importância de os candidatos acompanharem as publicações oficiais, já que o processo não se encerra na prova objetiva. Para algumas funções, haverá ainda a avaliação de títulos, além dos exames médicos e psicológicos, que possuem caráter eliminatório.

O PSS oferece oportunidades para profissionais de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.600,40 a R$ 11.957,61.