Quatro em cada dez demissões feitas na região são voluntárias

Por dia, mais de 70 pessoas pedem para deixar seus empregos na região, uma média de 540 por semana. Foram 16,2 mil desligamentos voluntários registrados entre janeiro e julho em Apucarana, Arapongas e mais 26 municípios. A modalidade já representa 43% do total de 37,5 mil demissões do período, o que inclui as feitas pelos contratantes. Os dados foram levantados pela Tribuna junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com base nas informações da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O município com o maior número de desligamentos voluntários é Arapongas, com 6,9 mil seguido por Apucarana, com 4,8 mil. O economista e professor da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Rogério Ribeiro, observa que a soma das rescisões voluntárias nesses dois municípios atinge 72,4% do total da região. “Municípios com mais vínculos empregatícios tendem a apresentar mais desligamentos em números absolutos. Essa concentração, isoladamente, não demonstra que a proporção de trabalhadores que pedem demissão seja maior nessas cidades”, analisa. Juntos, Apucarana e Arapongas registraram 26,8 mil demissões, seja por iniciativa do trabalhador ou da empresa no período.

Para a analista de Recursos Humanos Silmara Aparecida Pinheiro, o número regional de demissões voluntárias é bastante significativo. Segundo ela, entre os principais motivos para a saída do emprego estão o cansaço, a busca por melhor remuneração e a insatisfação com a rotina de trabalho. “Hoje, salário é importante, mas não é o único fator. Ambiente de trabalho, respeito, reconhecimento, possibilidade de crescimento e até flexibilidade também pesam bastante. Ao mesmo tempo, acredito que essa relação precisa ser uma via de mão dupla: a empresa precisa oferecer oportunidades, mas o funcionário também precisa demonstrar interesse, comprometimento e vontade de crescer”, avalia.