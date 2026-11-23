Começou ontem o período de matrículas na rede estadual do Paraná para o ano letivo de 2027. O processo, organizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), é realizado em etapas e deve ser efetuado na Área do Aluno, acessada com CPF e celular cadastrados, até 4 de dezembro.

O login de acesso é o número do CPF do responsável legal. Caso não se recorde da senha, ela poderá ser recuperada via mensagem de texto (SMS), WhatsApp (se conectado à internet) ou login nas plataformas PIÁ e Gov.br. Nos municípios com agências do Poupatempo Paraná, os interessados podem utilizar os totens para acessar a Área do Aluno. Também é possível buscar orientações na secretaria da escola onde o estudante está matriculado, bem como no respectivo Núcleo Regional de Educação (NRE).

O período de matrículas vale para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental das redes municipais do Paraná que ingressarão no 6º ano da rede estadual no ano que vem, além de estudantes do 9º ano de escolas estaduais que passarão a cursar a 1ª série do Ensino Médio. Isso inclui candidatos aprovados no processo classificatório da Educação Profissional, que pretendem iniciar cursos técnicos integrados ao Ensino Médio a partir de 2027. Quem não foi aprovado deve confirmar a vaga no ensino regular e, em dezembro, tentar novamente a candidatura para o curso técnico.

Diferente do período de rematrículas, que encerrou neste domingo (22), esta nova etapa de matrículas não tem a opção de inscrição automática via WhatsApp. A estimativa da Seed-PR é que mais de 120 mil estudantes que atualmente cursam o 9º ano do Ensino Fundamental ingressem na 1ª série do Ensino Médio em 2027. Já os cerca de 134 mil alunos matriculados no 5º ano das redes municipais são o público potencial para ingresso no 6º ano da rede estadual.