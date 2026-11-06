Região cria quase 3 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada

Quase 3 mil postos de trabalho com carteira assinada foram criados no acumulado entre janeiro e setembro na região. Foram 51,1 mil admissões e 48,1 mil desligamentos no período, resultando em um saldo de 2.980 vagas em Apucarana e mais 27 municípios da região que juntos concentram 113,3 mil trabalhadores formais, conforme a última atualização do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O setor de prestação de serviços liderou a geração de empregos com 1,4 mil novas vagas formais, com destaque para as áreas de informação, comunicação, administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais.

A indústria também contribuiu para o saldo positivo regional com 1,3 mil novos postos, dos quais a maioria (1,2 mil) foi criada pelo segmento de transformação. A construção civil ocupou a terceira posição, somando pouco mais de 200 vagas, seguida pela agropecuária, com saldo positivo de 74 contratados. Em contrapartida, o comércio teve desempenho negativo na região, acumulando a perda de mais de 100 vagas com carteira assinada.

O município com maior saldo de empregos é Arapongas. Foram 21.498 admissões contra 19.949 desligamentos, resultando em um saldo de 1.549 novas vagas de trabalho formais. O setor de serviços puxou o crescimento na cidade, com saldo de 788 postos, seguido pela indústria, que acumulou 716 novas vagas.

Apucarana acumulou um saldo de 266 carteiras assinadas entre janeiro e setembro, fruto de 14.888 contratações e 14.622 demissões no período. O grande destaque do município foi a indústria, responsável pelo maior saldo de criação de postos de trabalho, somando 341 novas vagas, seguido pelo setor de serviços com 183.

O terceiro maior saldo regional é o de Ivaiporã, que fechou o período com 269 novos postos de trabalho formais, puxados sobretudo pela prestação de serviços, que registrou 236 oportunidades.

Geração de empregos desacelera em setembro

Setembro fechou com saldo de 48 postos formais, resultado de 5.149 admissões e 5.101 desligamentos. O setor de serviços garantiu o saldo positivo ao criar 257 vagas, enquanto a construção somou 20 postos. Em sentido oposto, a agropecuária (-24), o comércio (-86) e a indústria (-119) extinguiram vagas.

Os dois maiores municípios da região, Apucarana (-95) e Arapongas encerraram o mês no vermelho com a perda de 95 e 21 vagas respectivamente. Já Ivaiporã manteve saldo de 47 vagas. O maior saldo da região para o período, entretanto, é de Jardim Alegre com 58 novos postos de trabalho formais.