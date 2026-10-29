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Região já aplicou mais de 60 mil doses de vacina neste ano

Cindy Santos

| Edição de 29 de outubro de 2026 | Atualizado em 29 de outubro de 2026

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Mais de 60 mil doses de vacina já foram aplicadas até setembro deste ano na área da 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana que abrange 17 municípios da região. O número é referente a 24 tipos de imunizantes disponibilizados na rede pública. No acumulado do ano passado foram mais de 80 mil doses. 

A vacina com a maior cobertura neste ano é a BCG (Bacilo de Calmette-Guérin) protege contra as formas graves e disseminadas de tuberculose, especialmente em bebês e crianças pequenas. Entre janeiro a setembro deste ano mais de 3,7 mil doses foram aplicadas em um público estimado em 2,7 mil crianças, o que confere uma cobertura de 137,4%. A segunda maior cobertura vacinal da região é contra a hepatite B, com a vacinação de 3,5 mil pessoas ante um público-alvo de 2,7 mil, representando uma cobertura de 136%. A imunização contra o rotavírus também teve adesão acima da média, atingindo 111,4%.

Por outro lado, o índice mais baixo da região é o da pneumo 20. A vacina, destinada a crianças e idosos com mais de 60 anos, registrou cobertura de apenas 33% até o momento, com a vacinação de 820 pessoas ante um público-alvo de 2,7 mil na região. O reforço da mesma vacina também registrou cobertura de apenas 36,2%.

No Brasil, o Plano Nacional de Imunizações (PNI) estabelece meta de 90% de cobertura para a BCG, o rotavírus e o HPV. A grande maioria das demais vacinas do calendário infantil possui meta fixada em 95%.

Apucarana

As vacinas com as maiores coberturas em Apucarana são a BCG (156%) e os imunizantes para hepatite B, destinados a recém-nascidos e bebês com até 30 dias, com adesão de até 157%. A primeira dose da meningocócica conjugada, que previne meningite e infecções generalizadas graves no sangue, como a sepse ou meningococcemia, atingiu 96,1%, e o reforço, 91%. Por outro lado, a vacina contra a poliomielite atingiu 79% do público-alvo até o momento, mesmo índice da febre amarela. As coberturas mais baixas do município são as da pneumo 20 (25%) e da pneumo 10 (60,9%). Esses imunizantes protegem contra pneumonia, meningite, otite, sinusite e sepse.