Região já aplicou mais de 60 mil doses de vacina neste ano

Mais de 60 mil doses de vacina já foram aplicadas até setembro deste ano na área da 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana que abrange 17 municípios da região. O número é referente a 24 tipos de imunizantes disponibilizados na rede pública. No acumulado do ano passado foram mais de 80 mil doses.

A vacina com a maior cobertura neste ano é a BCG (Bacilo de Calmette-Guérin) protege contra as formas graves e disseminadas de tuberculose, especialmente em bebês e crianças pequenas. Entre janeiro a setembro deste ano mais de 3,7 mil doses foram aplicadas em um público estimado em 2,7 mil crianças, o que confere uma cobertura de 137,4%. A segunda maior cobertura vacinal da região é contra a hepatite B, com a vacinação de 3,5 mil pessoas ante um público-alvo de 2,7 mil, representando uma cobertura de 136%. A imunização contra o rotavírus também teve adesão acima da média, atingindo 111,4%.

Por outro lado, o índice mais baixo da região é o da pneumo 20. A vacina, destinada a crianças e idosos com mais de 60 anos, registrou cobertura de apenas 33% até o momento, com a vacinação de 820 pessoas ante um público-alvo de 2,7 mil na região. O reforço da mesma vacina também registrou cobertura de apenas 36,2%.

No Brasil, o Plano Nacional de Imunizações (PNI) estabelece meta de 90% de cobertura para a BCG, o rotavírus e o HPV. A grande maioria das demais vacinas do calendário infantil possui meta fixada em 95%.

Apucarana

As vacinas com as maiores coberturas em Apucarana são a BCG (156%) e os imunizantes para hepatite B, destinados a recém-nascidos e bebês com até 30 dias, com adesão de até 157%. A primeira dose da meningocócica conjugada, que previne meningite e infecções generalizadas graves no sangue, como a sepse ou meningococcemia, atingiu 96,1%, e o reforço, 91%. Por outro lado, a vacina contra a poliomielite atingiu 79% do público-alvo até o momento, mesmo índice da febre amarela. As coberturas mais baixas do município são as da pneumo 20 (25%) e da pneumo 10 (60,9%). Esses imunizantes protegem contra pneumonia, meningite, otite, sinusite e sepse.