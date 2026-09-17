Sema investe em veículo especial para agilizar poda e remoção de árvores

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Apucarana recebeu ontem um veículo inédito para reforçar o serviço de poda e remoção de árvores de médio porte. A caminhonete zero quilômetro, modelo Toyota Hilux, é equipada com plataforma hidráulica e cesto aéreo com capacidade para até 136 quilos. O maquinário foi adquirido com recursos municipais na ordem de R$ 400 mil e entregue oficialmente pelo prefeito Rodolfo Mota ao secretário da pasta, Leandro Gustavo Pires.

A aquisição tem o objetivo principal de preparar a infraestrutura da cidade para o aumento da demanda de manejo arbóreo, especialmente com a aproximação de períodos de fortes chuvas e temporais associados à alta probabilidade de ocorrência do fenômeno El Niño. O prefeito Rodolfo Mota destacou que o novo equipamento permite intervenções em alturas de cinco a oito metros com maior segurança para os servidores e para a população, somando-se a outros reforços. “Estamos reforçando os equipamentos à disposição das equipes, desde motosserras, lonas e telhas até os maquinários do nosso pátio de serviços públicos, e no Meio Ambiente não poderia ser diferente”, comenta;

Segundo o secretário Leandro Gustavo Pires, o município já possuía uma equipe dedicada a árvores menores e um serviço terceirizado para as de grande porte. A caminhonete permitirá a criação de uma terceira equipe de trabalho, focada exclusivamente nas plantas médias, o que dará mais celeridade à fila de protocolos, que cresceu significativamente após os últimos vendavais. Um dos diferenciais do equipamento para a proteção dos trabalhadores é o isolamento elétrico da estrutura do cesto, essencial para podas realizadas próximas à rede de energia.