Simulado em Apucarana prepara equipes para impactos do El Niño

O 11º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) realizou nesta quinta-feira (29), em Apucarana, um treinamento para melhorar a resposta a temporais e reduzir riscos à população. Diante da preocupação com os impactos do El Niño, a atividade reuniu equipes da corporação, da Defesa Civil, da Prefeitura e da Copel, com uma etapa prática de corte de árvores no campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

A capacitação integra um ciclo de treinamentos voltados a ocorrências relacionadas a eventos climáticos. Segundo o tenente Waner de Paula Ferreira, do 11º BBM, a proposta é preparar os diferentes órgãos tanto para organizar o atendimento quanto para executar as ações necessárias.

Durante a manhã, os participantes discutiram o comando de incidentes, a divisão de responsabilidades e as dificuldades encontradas em ocorrências anteriores. Depois, as equipes passaram ao exercício prático.

“A nossa ideia aqui é se preparar para, caso ocorram esses eventos, a gente dar uma resposta o melhor possível à população”, afirmou o tenente.

A atividade de campo estava prevista inicialmente para uma área próxima a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e ao Colégio Agrícola. A chuva, porém, levou à mudança para a Unespar, onde seria possível executar o trabalho sem interromper o fornecimento de energia na região.

“A gente definiu pegar uma área que não precisaria mexer com a Copel, não afetar a região em relação à energia. Então a gente pegou um local que não precisaria cortar energia para fazer esse trabalho”, explicou Waner.

No campus, foram retiradas árvores que apresentavam risco de atingir edificações. O serviço havia sido solicitado pela coordenação da universidade e foi incorporado ao treinamento como medida preventiva para possíveis vendavais.

O tenente ressaltou que a retirada exige avaliação técnica, planejamento e cuidados com quem executa o corte e com as pessoas próximas.