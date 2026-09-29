Temporais atingem região e causam novos prejuízos em várias cidades

Novo temporal registrado no final da tarde desta terça-feira (29) provocou diversos transtornos em cidades do Vale do Ivaí, incluindo alagamentos, destelhamentos, danos à infraestrutura urbana e quedas de árvores nas rodovias da região.

Há registros de ocorrências em Apucarana (ver box), Bom Sucesso, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Jardim Alegre e Grandes Rios, entre outras cidades.

O caso de maior tensão ocorreu na PR-466, no trecho entre Lidianópolis e Jardim Alegre, onde uma árvore desabou sobre um carro em movimento. Apesar do susto e dos danos materiais no veículo, não há registro de feridos.

A instabilidade climática também afetou o trânsito em outras estradas da região. Na PR-170, na saída de Borrazópolis para Faxinal, a queda de outra árvore deixou a pista em condições perigosas. No trecho que liga Novo Itacolomi a Apucarana, nas proximidades do Distrito de Sete de Maio, também foram registradas quedas de árvores.

Na área urbana, a força da chuva causou alagamentos, quedas de árvores e danos pontuais. Em Jandaia do Sul, trecho da rua José Francisco Borges, próximo à sede administrativa da Sicredi, ficou inundado. O volume de água foi tão intenso que chegou a alcançar a metade da porta de um carro que estava no local. O município também registrou queda de granizo, em áreas isoladas, com maior concentração na região da Estrada Velha para Marumbi. Outros pontos da cidade também podem ter sido atingidos.

Em Ivaiporã, pelo menos cinco quedas de árvores foram registradas, segundo informações do Corpo de Bombeiros, além de número ainda não contabilizado de destelhamentos. Na noite desta terça-feira, famílias estavam recebendo lonas no quartel da corporação.

Em Grandes Rios, a chuva acompanhada de ventos fortes derrubou a cobertura de uma loja de móveis. Já em Bom Sucesso, rajadas de vento arrancaram parte da cobertura de um posto de combustíveis. Em Mauá da Serra, uma igreja teve as vidraças destruídas.

Os temporais são provocados por um ciclone extratropical que chegou ao Estado ontem, colocando todo o Paraná sob alerta laranja de perigo para tempestades, emitido pelo Inmet.

Até o fechamento desta edição, a Defesa Civil dos municípios citados na reportagem ainda contabilizava os estragos decorrentes do temporal.

SOBRADO DESTELHADO PELA 2º VEZ EM APUCARANA

Em Apucarana o vento forte também causou novos prejuízos. O telhado de um sobrado que havia sido arrancado pelo temporal de 21 de setembro voltou a ser levado pela força do vento. A informação foi confirmada por vizinhos. A cobertura havia sido reconstruída na mesma semana, mas não resistiu às fortes rajadas e acabou novamente arrancada, com a estrutura metálica atravessando a Rua Doutor Oswaldo Cruz. Os destroços ainda atingiram um poste republicano e provocaram a interdição temporária da via. Apesar da gravidade do incidente e dos danos materiais registrados no imóvel residencial, nenhuma pessoa ficou ferida. O Corpo de Bombeiros foi acionado logo após a queda da estrutura e deslocou equipes para o local da ocorrência. Os agentes realizaram o atendimento e entregaram lonas aos moradores, que ficaram sem energia elétrica.

