Corinthians estreia Seedorf contra o Vasco para fugir do Z4

Vasco e Corinthians entram em campo neste sábado (24), às 18h30, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne duas equipes que tentam se distanciar da zona de rebaixamento. A partida também marcará a estreia do técnico Clarence Seedorf à beira do gramado pelo Corinthians, após a regularização de sua documentação na CBF.

O Corinthians ocupa a 16ª colocação, com 33 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. Sem vencer há nove partidas no Brasileirão, período em que acumulou sete derrotas, o time paulista precisa reagir para evitar a entrada no Z4.

A principal novidade será a presença de Seedorf no banco de reservas. Anunciado em 11 de outubro, com contrato até dezembro de 2027, o holandês teve o nome publicado nesta sexta-feira (23) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Apesar disso, o treinador já vinha dirigindo as atividades no CT Dr. Joaquim Grava. No último treino antes da viagem ao Rio de Janeiro, Seedorf apresentou vídeos sobre o adversário e comandou trabalhos táticos e de bola parada.

Para enfrentar o Vasco, o Corinthians terá uma série de desfalques. Gabriel Paulista, Memphis Depay, Raniele, Alex Santana, Zakaria Labyad e Kayke estão entregues ao departamento médico. Além deles, André Carrillo e Vitinho devem ser preservados por questões físicas.

Diante das ausências, Seedorf testou alterações na formação titular. André Ramalho deve ocupar a vaga de Gabriel Paulista na defesa, enquanto Matheus Bidu pode atuar mais avançado, como ala. A provável escalação tem Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Matheus Bidu, Lingard (Gui Negão ou Kaio César) e Yuri Alberto.

Do outro lado, o Vasco também chega pressionado pelos resultados recentes. O clube carioca ocupa a 15ª posição, com 35 pontos, dois a mais que o Corinthians, e tenta se recuperar das derrotas para o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, e para o Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana.

O técnico Pedro Emanuel terá o retorno de duas opções para o ataque. Andrés Gómez, que cumpriu suspensão diante do Boca Juniors, volta a ficar à disposição, assim como Colidio, que não estava inscrito na competição internacional.