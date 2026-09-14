Em desvantagem no placar, São Paulo recebe Boca Juniors pela Sul-Americana

O São Paulo recebe o Boca Juniors hoje, às 21h30, no Morumbis, em duelo decisivo pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após a derrota por 1 a 0 no primeiro confronto em La Bombonera, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais da competição. A expectativa é de uma grande festa da torcida e possível quebra de recorde de público na temporada, uma vez que mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para a partida.

Para chegar a esta etapa, o time paulista liderou o Grupo C e superou o Bolívar. Agora, sob o comando de Dorival Júnior — em sua terceira passagem pelo clube —, o São Paulo concentra suas forças na conquista internacional. Com uma campanha instável no Campeonato Brasileiro, uma eliminação no torneio continental pode deixar a equipe do Morumbi sem nenhum título em 2026. Focado na decisão, o treinador poupou os titulares no clássico contra o Palmeiras no fim de semana para ter o elenco descansado, mas precisará lidar com um desfalque de peso: o atacante Jonathan Calleri. Um dos artilheiros da temporada, o argentino está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no jogo de ida.

O Boca Juniors, por sua vez, chega ao Brasil embalado por uma invencibilidade de 12 partidas. No último compromisso pelo Campeonato Argentino, o técnico Rodolfo Arruabarrena também preservou seus principais jogadores e, ainda assim, viu sua equipe superar o Central Córdoba por 3 a 1. O treinador tem conseguido montar um time competitivo e guerreiro ao mesclar jovens talentos com peças experientes. Um dos grandes destaques da temporada portenha é o volante Santiago Ascacíbar, que além de atuar como o motor do meio-campo, tem se mostrado oportunista e já soma oito gols no ano.

Para o confronto decisivo, o provável São Paulo deve ir a campo com Rafael no gol, protegido por um sistema defensivo formado por Domingos Duarte, Arboleda e Sabino. No meio-campo, devem atuar Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio e Iago Borduchi, enquanto o ataque ficará a cargo de Artur, Luciano e Gui Santana. Já o Boca Juniors deve iniciar a partida com o goleiro Álvaro Montero; a linha de defesa com Leadro Lozano, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera e Lautaro Blanco; um meio-campo composto por Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes e Tomas Belmonte; além de um trio ofensivo formado por Velasco, Flores e Miguel Merentiel.