Palmeiras e Fluminense fazem primeiro jogo da semifinal da Libertadores

O Maracanã será o palco, na noite desta quarta-feira (14), às 21h30, do primeiro capítulo de uma das semifinais mais aguardadas da Copa Libertadores da América. Fluminense e Palmeiras medem forças sob o apito do árbitro argentino Facundo Tello, em um confronto que opõe não apenas duas das melhores equipes do futebol brasileiro na atualidade, mas também momentos distintos no calendário nacional e um peso histórico considerável.

O Tricolor das Laranjeiras chega ao duelo continental buscando sacudir a poeira após o revés por 1 a 0 no clássico contra o Flamengo, fora de casa, no último domingo. O resultado manteve a equipe na quarta posição do Campeonato Brasileiro, mas não diminui a confiança de um time que, para alcançar esta fase da Libertadores, demonstrou resiliência ao despachar o Platense por 3 a 2 no placar agregado.

Já o Palmeiras desembarca no Rio de Janeiro com a moral inquestionavelmente elevada. O Verdão, atual vice-líder da Série A, atropelou o Corinthians com uma goleada expressiva de 4 a 1 no Allianz Parque, também no fim de semana. Na competição sul-americana, a equipe paulista provou ter nervos de aço nas quartas de final, quando eliminou a LDU de Quito nos pênaltis, após um empate eletrizante em 3 a 3 na soma dos confrontos.

Apesar do momento anímico ligeiramente favorável aos visitantes, o Fluminense se apega a um trunfo histórico de grande relevância na competição. Desde sua estreia no torneio, em 1971, o clube carioca construiu um retrospecto invejável em mata-matas contra compatriotas. Em cinco confrontos eliminatórios contra times brasileiros, o Flu avançou em quatro oportunidades;

Para os primeiros 90 minutos da decisão desta quarta, os comandantes preparam força máxima. Pelo lado mandante, o técnico Marcão deve mandar a campo um Fluminense cascudo, escalado com Fábio no gol; uma linha defensiva formada por Guga, Julián Millán, Thiago Silva e Guilherme Arana; o meio-campo preenchido por Hércules, Martinelli e o maestro PH Ganso; enquanto o ataque promete agressividade com Kevin Serna, Hulk e Jefferson Savarino.

Do outro lado, o português Abel Ferreira não fica atrás na qualidade das peças. O Palmeiras deve ir a campo com Carlos Miguel na meta; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez formando a retaguarda; um meio-campo dinâmico com Marlon Freitas, Maurício e Andreas Pereira; municiando um trio ofensivo letal composto por Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque.