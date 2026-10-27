Santos e Palmeiras fazem clássico pelo Campeonato Brasileiro

O clássico da noite desta quarta-feira (28), às 19h30, na Vila Belmiro, coloca Santos e Palmeiras frente a frente pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro em cenários opostos, mas com igual urgência pela vitória. De um lado, a equipe de Abel Ferreira defende uma invencibilidade invicta em clássicos na temporada e busca os três pontos para se manter firme na caça ao Flamengo na briga pelo título nacional. Do outro, o time comandado por Cuca precisa se reinventar em meio a uma avalanche de desfalques para se impor dentro de casa e quebrar o incômodo retrospecto recente diante do rival alviverde.

Com 69 pontos na tabela e ostentando uma sequência de nove jogos sem derrota, o Palmeiras chega à Baixada Santista respaldado pelos números do confronto. Em 2026, o Verdão disputou 11 clássicos estaduais e não perdeu nenhum, somando seis vitórias e cinco empates. O retrospecto na casa santista também é favorável: desde o fim de 2020, são três vitórias, três empates e apenas duas derrotas no alçapão rival. No cômputo geral do duelo sob a Era Abel, o saldo impressiona, com apenas três reveses alviverdes nas últimas 23 partidas disputadas contra o Peixe.

Para manter o ritmo na reta final do campeonato, o Palmeiras conta com a expectativa do retorno de Vitor Roque. Recuperado de uma entorse no tornozelo direito, o atacante treinou normalmente com o elenco e deve voltar a ser opção, amenizando as baixas no setor ofensivo, que não terá Paulinho e Ramón Sosa, entregues ao departamento médico.

A estratégia mais cautelosa do Santos passa diretamente pela ausência de seu principal jogador. O astro Neymar cumpre suspensão automática após ser expulso no empate por 1 a 1 contra o Bahia e desfalca o Peixe no último clássico do ano. Diante da perda e de uma extensa lista de lesionados, Cuca admitiu que vai recuar as linhas e montar uma equipe mais compacta. A tendência é o retorno do volante uruguaio Oliva ao time titular, permitindo que Gabriel Bontempo atue mais adiantado no meio-campo, ao lado de Philippe Coutinho e Everton Cebolinha, com a missão de municiar o atacante Gabigol.

Além de reestruturar o setor de criação, a comissão técnica santista lida com o departamento médico lotado. O lateral-esquerdo Escobar vive fase final de recuperação e pode aparecer entre os relacionados, enquanto a presença de Willian Arão ainda é tratada com extrema cautela. Cuca segue sem contar com Gabriel Brazão, Vinicius Lira e Lucas Veríssimo, além do meia Arthur, que apenas iniciou transição física.