São Paulo e Inter fazem duelo em busca de reação na tabela

Em duelo decisivo pela parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Internacional se enfrentam neste sábado (19), às 21 horas, no estádio do MorumBIS. O Tricolor paulista, atual 12º colocado com 33 pontos em 26 jogos, tenta se distanciar de vez da zona de perigo e virar a página após a recente eliminação na Copa Sul-Americana. Já o Colorado, que abre a zona de rebaixamento na 18ª posição com 28 pontos em 27 partidas, encara as rodadas finais como verdadeiras decisões em sua luta para escapar do descenso à Série B.

A equipe comandada por Dorival Júnior chega ao confronto mordida após o empate em 1 a 1 com o Boca Juniors, que custou a vaga na Copa Sul-Americana. Sem precisar mais dividir as atenções ou poupar jogadores — como fez na rodada passada do Brasileirão, quando usou reservas e perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras —, o São Paulo aposta as fichas na força de sua torcida. O desempenho em casa em 2026 é o grande trunfo do time, que ostenta um aproveitamento de 73% no MorumBIS, com 14 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas em 21 partidas disputadas no ano.

Do outro lado, o Internacional respira um pouco mais aliviado, mas segue sob forte pressão. A vitória recente sobre a lanterna Chapecoense deu sobrevida ao técnico Paulo Pezzolano, interrompendo uma sequência amarga de quatro jogos sem triunfos na Série A, além de uma eliminação na Copa do Brasil para o Grêmio. Como o rendimento da equipe gaúcha no Beira-Rio é muito baixo nesta temporada, a comissão técnica sabe que precisa urgentemente somar pontos fora de casa se quiser permanecer na elite do futebol nacional.

Para a partida, o São Paulo terá mudanças obrigatórias e retornos importantes em sua formação. O volante Pablo Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o zagueiro Luis Osorio, expulso no clássico contra o Palmeiras, são desfalques confirmados. Em contrapartida, o atacante Jonathan Calleri, livre de suspensão no Brasileiro, está de volta ao comando ofensivo.

No Internacional, o técnico Paulo Pezzolano não terá o volante Rodrigo Villagra, que cumpre suspensão após receber o terceiro amarelo contra a Chapecoense. A vaga ao lado de Bruno Henrique é disputada por Paulinho, que leva ligeira vantagem, e Ronaldo. O time gaúcho conta com o retorno de Matheus Bahia à lateral-esquerda, o que adianta Bernabéi para a criação, mas segue sem o goleiro Sergio Rochet, em recuperação de cirurgia, e o zagueiro Victor Gabriel, suspenso pelo STJD.