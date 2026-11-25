O São Paulo se despede do Morumbis em 2026 hoje com dois objetivos: voltar a vencer após cinco partidas e avançar na disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana. O Tricolor recebe o Remo às 20h pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 45 pontos, o São Paulo ocupa a 11ª posição da Série A e já afastou o risco de rebaixamento. Já o Remo chega à penúltima rodada com a queda para a Série B confirmada.

O clima é de fim de festa no clube paulista. Às vésperas do último jogo do ano no Morumbis, o Tricolor pode perder até oito jogadores para a próxima temporada. Os atrasos salariais ao longo de 2026, as promessas não cumpridas e a disputa política no clube ampliaram o desgaste entre o elenco e a diretoria.

Entre os jogadores com futuro em aberto estão Wendell, Arboleda, Ferreirinha e André Silva. Wendell tem contrato até o fim de 2027 e vê com bons olhos uma negociação. Arboleda já falou sobre a possibilidade de voltar ao futebol equatoriano, enquanto Ferreirinha e André Silva, que antes haviam descartado sair, passaram a reconsiderar a permanência.

O zagueiro Rafael Toloi e o meia Cauly não terão seus contratos renovados. Já o lateral Iago e o atacante Artur estão nos planos do São Paulo para 2027, mas a permanência dos dois depende de um acordo nas negociações.

Para o duelo de hoje à noite,

Dorival Júnior volta a contar com Lucas Moura e Artur. Os dois ficaram fora da partida contra o Botafogo. Lucas foi poupado por não querer jogar no gramado sintético do Nilton Santos, enquanto Artur ficou fora por questões contratuais. O lateral-esquerdo Wendell, expulso naquele jogo, cumpre suspensão.

Assim, o time deve entrar em campo com Rafael, Newton, Arboleda, Osorio, Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney, Iago, Lucas Moura, Luciano e Calleri.

No Remo, o técnico Thiago Carpini terá o retorno do volante Picco após suspensão. O zagueiro Marllon, o volante Edson e o atacante Jajá estão fora pelo acúmulo de cartões.

O time deve jogar com Marcelo Rangel, Marcelinho (João Lucas), Zé Ivaldo, Tchamba, Mayk, Zé Welisson, Picco, Patrick, Gabriel Poveda, Taliari e David Braga.