O pagamento do 13º salário deve injetar mais de R$ 350 milhões na economia regional até o fim deste ano. A estimativa, feita com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), calcula o benefício para mais de 108 mil trabalhadores em Apucarana, Arapongas e outros 26 municípios da região. A primeira parcela será paga até 30 de novembro, injetando R$ 175 milhões, e a segunda até 18 de dezembro. O levantamento não inclui servidores públicos, aposentados, pensionistas e o setor informal da economia.

A maior fatia ficará em Arapongas, com quase R$ 140 milhões destinados a 40,7 mil trabalhadores com carteira assinada, que receberão em média R$ 3,2 mil. Em Apucarana, 34,3 mil empregados formais terão direito ao abono anual, injetando R$ 110,2 milhões na economia. O terceiro município com o maior montante é Jandaia do Sul, onde o benefício deve movimentar R$ 20,7 milhões para mais de 6,2 mil trabalhadores.

O levantamento foi feito pelo economista e secretário municipal da Fazenda de Apucarana, Rogério Ribeiro a pedido da Tribuna. Segundo ele, o valor injetado deve ser cerca de 8% maior que o de 2025, o que representa um aumento real de R$ 25,3 milhões.

“É um impacto expressivo. Na prática, é como se a região tivesse uma folha de pagamento extra. Em novembro e dezembro, o total de salários do emprego formal fica cerca de 50% maior que em um mês comum. Arapongas e Apucarana concentram quase 70% desse valor. Como são polos de comércio e serviços, também atraem parte do consumo dos municípios vizinhos”, analisa.

O economista destaca que o dinheiro chega ao comércio justamente na Black Friday e no Natal, gerando vagas temporárias e aumentando a arrecadação. O cenário eleva a expectativa no setor.

“Essa é a fase mais importante para o varejo do nosso município e do país. Viemos de um ano desafiador e teremos um 2027 igualmente desafiador, então este é o momento de as empresas fazerem caixa. Estamos na expectativa de boas vendas”, afirma a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção.

INSS INICIA PAGAMENTOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Começam ontem os pagamentos referentes a novembro para aposentados, pensionistas e segurados da Previdência. Os depósitos seguem até 7 de dezembro, conforme o valor e o dígito final do cartão, último número antes do traço. Os primeiros são quem ganha até um salário mínimo com final 1; acima do piso, os repasses começam em 1º de dezembro.

Como o INSS antecipou o 13º entre abril e junho para antigos segurados, quem passou a receber após abril terá o abono pago agora em parcela única. Têm direito ao benefício segurados com aposentadoria, pensão por morte e auxílios por incapacidade temporária, acidente ou reclusão (o BPC não dá direito ao abono).

A consulta está disponível no site ou app Meu INSS, em “Extrato de pagamento”, ou pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

QUITAR DÍVIDAS MAIS CARAS É PRIORIDADE

Segundo o economista, o pagamento de dívidas deve ser feito com critério. A prioridade são as contas mais caras e as atrasadas, como o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial. Como os juros do rotativo subiram muito e nenhuma aplicação financeira chega perto desse patamar, quitar esse débito é o melhor investimento que a família pode fazer. Também vale negociar antes de pagar: com dinheiro à vista, é possível conseguir descontos em juros e multas. O cuidado, porém, é não zerar a conta. Quem tem IPTU e IPVA a pagar ou filhos em escola particular precisa reservar parte do 13º salário para as despesas de janeiro.

