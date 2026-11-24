O Corinthians entra em campo hoje, às 20h, para enfrentar o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte, em confronto decisivo na reta final do Campeonato Brasileiro. Com 40 pontos na tabela após vencer o Botafogo na última semana, a equipe do Parque São Jorge ganhou sobrevida na luta contra o rebaixamento e precisa somar cinco dos nove pontos restantes nas três rodadas finais para confirmar a permanência na Série A.

O técnico Clarence Seedorf deve promover pelo menos duas mudanças na equipe que goleou o Botafogo por 4 a 0 na rodada passada. O zagueiro André Ramalho e o volante André voltam ao time, enquanto Rodrigo Garro, recuperado de uma lesão, será relacionado. O argentino é o líder de assistências do elenco na temporada, com 13 passes para gol e três gols em 52 jogos.

Apesar da importância do jogador para o time, Seedorf não confirma a escalação do meia, que disputa posição com Vitinho. “Garro está disponível. Não vou deixar claro quem vai jogar ou não. Pode ser que comece ou não. Ele está bem, treinou com a gente sem nenhum problema. É um jogador a mais que temos para a reta final”, disse, em entrevista coletiva. Yuri Alberto e André Carrillo cumprem suspensão e ficam fora da viagem a Belo Horizonte. Gabriel Paulista, Zakaria Labyad e Kayke estão lesionados.

A equipe paulista chega ao confronto com três partidas seguidas sem sofrer gols. Desde a chegada de Seedorf, o Corinthians disputou cinco jogos, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. “Está nas nossas mãos e não precisamos da ajuda de ninguém”, assinalou Seedorf.

Do outro lado, o Atlético-MG tenta retomar a disputa por uma vaga na Libertadores de 2027 após perder a final da Copa Sul-Americana para o Boca Juniors. O Galo está sem vencer desde 17 de outubro e soma duas vitórias, dois empates e seis derrotas nos últimos dez compromissos.

O técnico Eduardo Domínguez volta a contar com Ângelo Preciado, que estava com a seleção equatoriana. Maycon, Victor Hugo e Thiago Borbas são dúvidas por problemas físicos.

O Corinthians deve jogar com Hugo Souza no gol; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri na defesa; Breno Bidon, André e Rodrigo Garro (Vitinho) no meio; e Kaio César, Memphis Depay e Matheus Bidu no ataque.

Já o Atlético-MG deve encarar o Timão com Everson no gol; Ângelo Preciado, Ruan Tressoldi, Vitão e Renan Lodi na defesa; Kevin Castaño, Maycon e Fred no meio; e Tomás Cuello, Bernard e Thiago Borbas no ataque.