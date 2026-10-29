Timão faz confronto direto contra o Mirassol para fugir do Z4

O Corinthians enfrenta o Mirassol nesta sexta-feira, às 20h, na Neo Química Arena, em um confronto direto e decisivo para tentar escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Faltando apenas seis rodadas para o fim da competição, a equipe do Parque São Jorge soma 33 pontos e entrou na zona de rebaixamento após a derrota por 3 a 2 para o Vasco, em São Januário. Para deixar o Z4, o time comandado por Clarence Seedorf precisa urgentemente de uma vitória na 33ª rodada e se apega a um tabu histórico, já que nunca perdeu para o Leão Caipira jogando em Itaquera.

Apesar do retrospecto positivo contra o adversário, o Corinthians precisa superar uma crise de resultados recentes dentro de casa. No segundo turno, o rendimento como mandante despencou: em seis jogos disputados na Neo Química Arena, a equipe somou apenas dois empates e sofreu quatro derrotas, conquistando dois pontos em dezoito possíveis. Para tentar reverter esse cenário, Seedorf terá os retornos do meio-campista André Carrillo e do atacante Vitinho. A dupla, que foi preservada na última rodada para controle de carga, voltou a treinar normalmente e está à disposição da comissão técnica.

Por outro lado, o departamento médico corintiano segue sendo um problema na reta final da temporada. O atacante holandês Memphis Depay, que vem sendo cobrado pela torcida, está novamente fora de combate devido a um edema na coxa direita. Além dele, o zagueiro Gabriel Paulista sofreu um estiramento na perna esquerda e o volante Raniele precisou passar por uma cirurgia no joelho.

Do outro lado do confronto, o Mirassol entra em campo com a prioridade exclusiva de garantir sua permanência na Série A após as eliminações nas competições de mata-mata. A equipe dirigida por Rafael Guanaes faz uma campanha de returno mediana, com 18 pontos conquistados em 13 jogos, e busca maior regularidade atuando como visitante. O elenco operário do time do interior paulista conta com a experiência de veteranos, como o goleiro Walter e o lateral-esquerdo Reinaldo, e aposta as suas fichas no faro de gol do meia-atacante Eduardo, artilheiro da equipe na temporada com sete bolas na rede.

Para a partida, o provável Corinthians deve ir a campo com Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; André Luiz, Breno Bidon, Dieguinho, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Yuri Alberto. Já o Mirassol deve iniciar o confronto escalado com Walter, Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Denilson, Neto Moura e Eduardo; Alesson, Edson Carioca e Bruno Santos.