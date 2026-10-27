Projeto do contorno de Califórnia é apresentado em reunião técnica

A concessionária Motiva Paraná iniciou nesta semana uma nova etapa para a implantação do Contorno de Califórnia, com a realização de uma Reunião Técnica Informativa (RTI) junto aos moradores do município para apresentar o Relatório Ambiental Simplificado (RAS) das obras.

O encontro foi realizado na noite de anteontem no Centro Clube da Terceira Idade e reuniu cerca de 100 pessoas para discutir o projeto e seus possíveis impactos socioambientais. A iniciativa integra o processo de licenciamento ambiental necessário para o empreendimento.

Durante a reunião, que também foi transmitida ao vivo, a concessionária apresentou informações sobre as intervenções previstas e abriu espaço para questionamentos, sugestões e contribuições da comunidade.

O projeto contempla a implantação de um contorno rodoviário paralelo à BR-376, com 5,46 quilômetros de extensão, inteiramente em pista dupla.

Segundo a concessionária, a realização da reunião representa uma etapa do processo ambiental, mas não significa, por si só, que as obras estejam autorizadas a começar. O empreendimento depende do andamento dos procedimentos de licenciamento e das demais etapas necessárias à sua execução.

Previsto no contrato de concessão do Lote 3, a obra do contorno prevê a construção de quatro pontes novas e inclui outras intervenções na BR-376 dentro do território do município. Entre elas está a implantação de um dispositivo do tipo Parclo no km 250+300, antes do novo traçado, e a construção de uma ciclovia no perímetro urbano, entre os quilômetros 253+600 e 254+700.

Após o contorno, também está prevista a duplicação de um trecho de 700 metros da rodovia federal, entre o km 256+000 e o km 256+700. Outro dispositivo do tipo Parclo deverá ser implantado no km 260.