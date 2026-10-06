Assembleia retorna sessões em clima de transição de governo

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) retomou ontem as sessões plenárias. No primeiro encontro do pós-pleito, os parlamentares focaram o debate no cronograma de votações dos últimos três meses de mandato e na reconfiguração das forças políticas tanto no Legislativo quanto no Poder Executivo estadual, que será chefiado pelo senador Sergio Moro (PL), eleito governador.

Conforme o atual presidente da Alep, deputado Alexandre Curi (Republicanos), o Parlamento se dedicará nestes últimos meses de 2026, entre outras coisas, à discussão da Lei Orçamentária Anual (LOA) e deve ser aprovada até o fim de dezembro. “Vamos conduzir também ouvindo a opinião do próximo governador, que tem que ser respeitada, até porque esse orçamento será executado em 2027”, ressaltou Curi. O deputado foi candidato ao Senado e não se elegeu.

O presidente destacou ainda que já está em contato com o futuro chefe do Executivo para colaborar com a transição de governo. “Ontem o senador Sergio Moro me mandou uma mensagem para que pudéssemos conversar nesta semana sobre a transição do governo e da Assembleia Legislativa. Nós vamos conduzir com muito diálogo, de forma transparente”, acrescentou. Alexandre Curi concorreu ao cargo de senador pelo Paraná, mas não foi eleito.

“O governador Ratinho Júnior relatou que não encaminhará mais nenhuma mensagem, apenas realizar a transição para o [futuro] governador Sergio Moro. Vamos votar o orçamento e pautas que vamos ainda definir com a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas nada polêmico”, complementou Curi. As atividades parlamentares deste ano devem ser encerradas no dia 14 de dezembro.

O líder do Governo na Assembleia, deputado Hussein Bakri (PSD), ressaltou que a relação com o próximo governo dependerá da disposição para o diálogo.

“Nós somos a favor do Paraná, sem demagogia nenhuma. O que for de interesse do Paraná, estaremos juntos. É óbvio que vai depender mais do governador eleito do que de nós. É dele o primeiro movimento, se quer conversar com os deputados, com o PSD e com os demais partidos. Nós queremos construir, queremos avançar”, afirmou o parlamentar, reeleito para o quarto mandato.

Bakri também destacou que a LOA, já encaminhada à Assembleia, deverá ser discutida levando em consideração o governo que assumirá o Estado.