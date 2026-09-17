Candidata a deputada defende melhor distribuição de recursos

A engenheira civil, Rozenilda Buchhorn, candidata a deputada estadual pelo PDT tem como bandeira de campanha e melhor distribuição de recursos públicos. Em sua segunda disputa a um cargo eletivo – ela já foi candidata a vereadora em Apucarana, Rozenilda afirma, em entrevista à Tribuna/TNOnline que colocou seu nome à disposição diante do que considera promessas não cumpridas e oportunidades perdidas pela região.

“O que me motivou foi que nós estamos sofrendo muito com muitas promessas que não estão sendo cumpridas. E eu destaco que nós estamos perdendo muito, a nossa região está perdendo muito”, afirmou.

Para Rozenilda, a região não recebe de volta os impostos arrecadados. “Esses impostos têm que ser bem distribuídos, tanto na saúde, na infraestrutura, nas cidades. Não estou falando só nas grandes cidades, mas também estou defendendo uma bandeira que é as cidades menores”, disse.

Na saúde, a candidata criticou a falta de itens básicos nos postos e citou uma experiência pessoal ao utilizar o SUS. Segundo ela, durante a realização de exames, não havia sequer frasco para coleta de urina. “Chegou num momento crítico que não tinha o frasco para fazer o exame de urina. Isso daí realmente não dá mais para ficar esperando promessas que vai mudar, que vai resolver”, relatou.

Rozenilda também defendeu a fiscalização da aplicação das verbas destinadas aos municípios. “Eu vou estar fiscalizando. Não é só falar que vai destinar R$ 1 milhão para a saúde. Além de destinar eu quero saber se esse recurso está sendo bem efetivo para a população”, afirmou.

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Entre as propostas para as mulheres, a candidata destacou o combate à violência e a defesa de leis mais rígidas. Ela também quer ampliar a oferta de exames pelo SUS para mulheres com mais de 40 anos. “A minha bandeira principal é a violência contra a mulher. A gente precisa ter umas leis mais fortes, mais rígidas. A gente precisa dar o apoio a essas mulheres também”, disse.

Outra proposta é levar cursos de qualificação profissional aos bairros, facilitando o acesso de trabalhadores que não têm tempo ou condições de se deslocar até o centro.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Criada em Novo Itacolomi, a candidata também defendeu mais investimentos nos municípios pequenos e a atração de empresas para aproveitar os potenciais econômicos de cada cidade.

“A gente precisa trazer mais empresas para essas cidades menores e buscar realmente o que há de melhor dentro delas”, declarou.

Para Rozenilda, a geração de oportunidades e a qualificação profissional podem ajudar a evitar que jovens deixem suas cidades de origem. “Eu quero o apoio de todos para que possamos reerguer novamente uma bandeira de progresso para a nossa região e mais oportunidades a todos”, concluiu.