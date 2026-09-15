Com propostas para saúde, Recife disputa vaga na Alep

O empresário e ex-vereador de Apucarana, Rodrigo Lievore, o Recife, concorre ao cargo de deputado estadual pelo Podemos nas eleições deste ano. Com base política no Vale do Ivaí, o candidato aposta em um plano de mandato focado em melhorias estruturais para a saúde pública, na ampliação da infraestrutura regional e na qualificação profissional de jovens para impulsionar a atração de empresas e a geração de empregos.

Na área da saúde, Recife destaca a necessidade de direcionar emendas parlamentares para acelerar o atendimento especializado no estado. “Sabemos que a saúde no Paraná, nos últimos anos, evoluiu bastante. Reconheço isso. Nós temos números do ano passado, com 800 mil cirurgias eletivas realizadas, e trago esse compromisso de continuar trabalhando pela saúde no Paraná, mas, sobretudo, aqui em Apucarana, para trazer a maior parte das emendas parlamentares e contribuir para diminuir as filas de espera por cirurgias eletivas”, afirma. O candidato também defende a criação da “Casa do Autista”, um espaço com equipe multiprofissional voltado ao acolhimento de famílias atípicas e mães solo, além da implantação de um Pronto Atendimento de Saúde Animal, visando atender a pets de famílias carentes e animais de rua.

EDUCAÇÃO

Com experiência de quatro anos à frente da Agência do Trabalhador de Apucarana, o empresário reforça que a modernização da educação é um pilar para a economia local. Ele propõe a expansão do ensino em tempo integral e o investimento em cursos profissionalizantes rápidos, especialmente voltados para a área de tecnologia. Para atrair novas indústrias e gerar renda, Recife pontua que o desenvolvimento logístico é fundamental, citando a necessidade de duplicações de rodovias e da construção de terceiras faixas na região. O candidato ressalta que planeja ouvir constantemente as associações comerciais e o setor produtivo para alinhar as ações do mandato.

A segurança pública também integra as prioridades de sua campanha. O plano de atuação é baseado em três pilares, sendo eles: o policiamento ostensivo, a inteligência por meio de câmeras de monitoramento e a prevenção, levando o debate para dentro das escolas a fim de afastar os jovens da criminalidade. “Acho que segurança pública não é promessa de campanha. Segurança pública é compromisso de vida, da liberdade, do direito dos paranaenses e dos apucaranenses de viver em paz”, ressalta.

MUDANDO DE LADO

No cenário político local, Recife comentou sobre sua trajetória e seu atual posicionamento. Após iniciar sua vida pública na gestão do ex-prefeito Beto Preto e atuar como vereador na base do ex-prefeito Junior da Femac, que apoiou sua candidatura à prefeitura no último pleito, ele passou a integrar o grupo do atual prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota. O candidato descarta o rótulo de ter ‘mudado de lado’, justificando a decisão como um compromisso contínuo com o desenvolvimento do município, de forma independente de alas políticas. “Trabalhei com os últimos três prefeitos da nossa cidade e nunca falei mal de nenhum. Acredito que cada um, a seu momento, fez o melhor. Tenho muita gratidão a todos eles e estou à disposição da cidade para trabalhar. Foi por isso que aceitei o convite do prefeito Rodolfo. E sou uma pessoa de muito diálogo, não sou da crítica. Não sou de desconstrução. A gente é sempre de trabalhar, de construir. E é dessa forma que, caso eleito, pretendo continuar trabalhando, com muito respeito a todos que se elegerem, a todos que estiverem trabalhando pela cidade. E acredito que, em vez de brigar, se todos os agentes políticos da cidade estiverem unidos, a nossa cidade só tende a crescer. E é dessa forma que pretendo atuar”, conclui o candidato.