Moro anuncia secretários de Infraestrutura e Segurança

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, anunciou ontem mais dois nomes que vão integrar sua equipe de governo a partir de janeiro de 2027. O vice-governador eleito, Edson Vasconcelos, foi confirmado como titular da Secretaria de Infraestrutura e Logística. Já o delegado da Polícia Federal Fabiano Bordignon, que atua em Foz do Iguaçu, será o secretário de Segurança Pública.

“Edson Vasconcelos, presidente da Fiep, já vinha identificando os principais pontos de estrangulamento econômico do nosso Estado. Nós queremos enfrentar esses desafios para que o Paraná possa realizar todo o seu potencial de desenvolvimento, e o Edson é a pessoa certa para essa tarefa. Já Fabiano Bordignon, delegado da Polícia Federal reconhecido, fez um grande trabalho à frente do Departamento Penitenciário Nacional, quando eu era ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele vai trabalhar para que possamos ter um Paraná cada vez mais seguro, inclusive com a construção da nossa Penitenciária Estadual de Segurança Máxima”, afirmou Moro.

Com as duas confirmações, chegam a quatro os nomes anunciados para o primeiro escalão do futuro governo. Os primeiros foram Pricila Santana, escolhida para a Secretaria da Fazenda, e Fátima Gavioli, que comandará a Secretaria da Educação.

Natural de Cascavel, Edson Vasconcelos é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), empresário dos setores imobiliário, hoteleiro e da construção civil e preside atualmente a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep).

Na Secretaria de Infraestrutura e Logística, será responsável pela condução das políticas e dos projetos estratégicos de infraestrutura do Paraná, incluindo o planejamento e a execução de obras rodoviárias, a logística, a integração dos modais de transporte e a articulação de investimentos públicos e privados para ampliar a competitividade e o desenvolvimento econômico do Estado.

Delegado da PF assume a Sesp

Para comandar a Secretaria de Segurança Pública, Moro escolheu o delegado da Polícia Federal Fabiano Bordignon, com trajetória de mais de duas décadas na área de segurança e experiência em gestão penitenciária e políticas de enfrentamento ao crime organizado.

Natural de Palmas, no Paraná, Bordignon é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Delegado federal desde 2002, exerceu funções de chefia nas delegacias da Polícia Federal em Paranaguá e Foz do Iguaçu. Também dirigiu a Penitenciária Federal de Catanduvas em dois períodos e foi diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), atual Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) entre janeiro de 2019 e maio de 2020.

Atualmente lotado na Polícia Federal em Foz do Iguaçu, Bordignon também atua como professor de Direito no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC) e em cursos de pós-graduação.