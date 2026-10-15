Moro e Ratinho Jr iniciam discussões sobre transição

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), e o governador Ratinho Junior (PSD) se reuniram ontem, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, para alinhar os primeiros passos da transição de governo.

O encontro, o primeiro entre os dois após a eleição, também contou com a presença do vice-governador Darci Piana. Ratinho Junior já havia conversado com o senador Sergio Moro por telefone, o parabenizando após o resultado das eleições, mas os dois ainda não haviam se encontrado pessoalmente.

Durante a reunião, que durou cerca de 40 minutos, o governador Ratinho Junior informou que irá colaborar com o processo de transição, garantindo o acesso às informações necessárias para que a nova gestão possa se preparar para assumir o comando do Estado em janeiro.

O governador também informou que disponibilizará o espaço do Chapéu Pensador, no bairro Bigorrilho, em Curitiba, para servir de base de trabalho à equipe de transição de Sergio Moro.

Conforme já anunciado em entrevista coletiva pelo senador Sergio Moro na última terça-feira (13), um decreto com as regras para a transição está sendo elaborado. O documento deverá ser publicado, formalizando os procedimentos e a organização dos trabalhos entre as equipes do atual governo e da futura administração.

“Foi uma reunião importante e produtiva com o governador Ratinho Junior, a primeira após a eleição, para alinharmos os trabalhos da transição. Nosso objetivo é conduzir esse processo com diálogo, responsabilidade e transparência, garantindo todas as informações necessárias para preparar o novo governo e assegurar a continuidade dos serviços à população paranaense. Agradeço ao governador pela disposição em colaborar”, afirmou Moro, na saída do encontro.

Em breve, Moro e o governador Ratinho Jr devem divulgar os nomes que farão parte das equipes de transição.