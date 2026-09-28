Odenilson Vicente disputa vaga na Alep com propostas de saúde

Candidato a deputado estadual pelo partido Missão, o agente comunitário de saúde de Apucarana Odenilson Vicente tem como proposta de renovar a política paranaense e colocar a saúde como principal bandeira.

“São os mesmos grupos, os mesmos políticos, sempre. A cada eleição prometem que vão mudar a saúde, a educação, a infraestrutura, mas passam os dias e as coisas continuam do mesmo jeito”, afirmou.

Com mais de duas décadas de atuação como agente comunitário de saúde, Odenilson diz que a experiência permite conhecer de perto as dificuldades enfrentadas pelos moradores.

“Como agente comunitário, eu posso entrar dentro da casa das pessoas, ver a realidade, o sofrimento, as dores e as dificuldades que elas passam para ter acesso à saúde. Como deputado, posso tentar encurtar essas distâncias”, declarou.

Entre os problemas apontados pelo candidato estão os deslocamentos de pacientes para consultas e exames em outras cidades. Ele afirmou que pretende fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.

“Não é falta de dinheiro na saúde. A saúde tem muito dinheiro, mas, às vezes, é muito mal administrado. Nós vamos fiscalizar a aplicação das verbas e criar emendas parlamentares para disponibilizar mais recursos aos municípios”, afirmou.

Para os municípios menores, Odenilson defende a criação de pequenos consórcios para contratação de profissionais especializados, como engenheiros, arquitetos e especialistas em tecnologia.

Segundo ele, a estrutura poderia auxiliar as prefeituras na elaboração de projetos para buscar recursos públicos. “Às vezes, os municípios pequenos não conseguem contratar engenheiros, arquitetos e pessoas especializadas em tecnologia. Esses consórcios poderiam contratar esses profissionais para auxiliar os municípios a fazer bons projetos e buscar recursos”, explicou.

EDUCAÇÃO

Na educação, Odenilson defendeu mudanças na contratação de professores e valorização dos profissionais da área. “Eu sou contra a contratação provisória de professores. Precisamos melhorar a qualidade do ensino”, disse.

O candidato também declarou apoio às escolas cívico-militares, mas ressaltou que a proposta, em sua visão, precisa estar acompanhada de investimentos em estrutura e valorização dos professores.

“Sou a favor da escola cívico-militar, mas que seja investido na qualidade das escolas, na estrutura e em professores muito bem remunerados e qualificados”, afirmou.

Outra proposta apresentada é ampliar a oferta de cursos profissionalizantes para que os estudantes possam concluir o ensino médio com uma formação voltada ao mercado de trabalho.

O candidato também citou problemas nas estradas do Vale do Ivaí e defendeu investimentos em infraestrutura para acompanhar a produção agrícola da região.

“Precisamos olhar com mais atenção para esses municípios. O Vale do Ivaí tem uma produção muito grande, movimenta o Paraná no agro, mas ainda temos estradas sem acostamento e com problemas”, afirmou.