Paraná inicia transição de governo na próxima semana

A transição no governo do Paraná terá início no próximo dia 5 com participação de até vinte membros, dez da administração do governador Ratinho Junior (PSD) e dez do governador eleito Sergio Moro (PL). As disposições constam no decreto 15.525/2026 , que regulamenta o processo de transição para a próxima gestão estadual e foi assinado ontem pelo governador Ratinho Junior.

O documento, que será publicado no Diário Oficial, estabelece as regras para o compartilhamento das informações sobre a situação do Estado ao governador eleito e sua equipe, e também indica o coordenador estadual responsável para conduzir esse momento.

Segundo o decreto, fica estabelecido que a transição será iniciada a partir de 5 de novembro e terá vigência até 5 de janeiro de 2027, dia anterior à posse do novo governador. O superintendente-geral de Relações Institucionais do Governo do Paraná, Renato Adur, será o coordenador dos trabalhos relacionados ao processo de transição por parte da atual gestão, ao passo que o governador eleito indicará sua equipe.

O documento também garante acesso a informações da administração pública estadual, como contas públicas, estrutura organizacional, programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como assuntos que precisam de providências nos primeiros 120 dias do novo governo. O Governo do Paraná disponibilizou ainda o Chapéu do Pensador para que a equipe do governador eleito possa se instalar durante o período de transição.

“Realizamos uma reunião com o governador eleito logo após o primeiro turno e que foi muito produtiva. A transição será da melhor forma possível, respeitosa e de alto nível, com toda a transparência que deve ter. Isso vai garantir que a máquina continue rodando, sem interrupção de serviços públicos ao cidadão paranaense”, afirmou Ratinho Junior.

Esta é a segunda vez no Paraná que o processo de transição entre governos conta com normas específicas. A primeira foi justamente em 2018, quando Ratinho Junior foi eleito governador pela primeira vez e solicitou à então governadora Cida Borghetti a regulamentação desse processo por meio de decreto.