PRF e PM reforçam fiscalização nas rodovias durante feriadão

As polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar do Paraná (PMPR) vão intensificar a fiscalização nas rodovias federais e estaduais do Estado durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na próxima segunda-feira (12). As operações começam nesta sexta-feira (9) e seguem até segunda-feira, com o objetivo de prevenir acidentes, combater infrações de trânsito e garantir a segurança dos motoristas diante do aumento esperado no fluxo de veículos.

Nas rodovias federais, a PRF realizará a Operação Nossa Senhora Aparecida 2026, com reforço no policiamento e na fiscalização de condutas de risco. Entre as principais infrações combatidas estão excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, falta do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, ausência do capacete e uso de telefone celular durante a condução.

As equipes também vão fiscalizar o cumprimento do tempo de descanso obrigatório dos motoristas profissionais. Além das ações voltadas à segurança viária, a operação contará com atividades de enfrentamento à criminalidade e educação para o trânsito.

Já nas rodovias estaduais, a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), realizará a Operação Padroeira do Brasil 2026. O policiamento será reforçado a partir da 0h desta sexta-feira, com encerramento previsto para as 23h59 de segunda-feira.

A fiscalização será concentrada principalmente no combate ao excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, consumo de álcool ao volante e descumprimento das normas de segurança. Segundo a corporação, a operação considera o aumento da movimentação nas estradas durante o feriado, especialmente em direção a cidades turísticas, praias, municípios do interior e locais de peregrinação religiosa.

RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO

Além do reforço na fiscalização, a PRF estabelecerá restrições à circulação de veículos de carga que ultrapassem os limites regulamentares de largura, altura, comprimento ou peso nas rodovias federais de pista simples.

As restrições serão aplicadas em três períodos: na sexta-feira (9), das 16h às 22h; no sábado (10), das 6h ao meio-dia; e na segunda-feira (12), das 16h às 22h. A medida busca melhorar a fluidez do trânsito e reduzir os riscos de acidentes nos horários de maior movimentação.