Suplente de Moro no Senado, Luiz Felipe Cunha se filia ao PL

Oadvogado Luís Felipe Cunha, primeiro suplente do senador Sergio Moro, formalizou ontem, em Brasília, sua filiação ao Partido Liberal (PL). O ato foi ratificado pelo presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, e pelo senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro. Cunha, que estava no União Brasil, deverá assumir o Senado Federal a partir de janeiro de 2027, quando Moro deixará o cargo para tomar posse como governador do Paraná. Além de acompanhar a filiação de Cunha, Moro também cumpriu agenda ontem com governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco e o reeleito Jorginho Mello, de Santa Catarina.

Com a filiação, o futuro senador passa a integrar o mesmo partido de Moro. A mudança também reorganiza a composição política da bancada paranaense no Senado. A partir de 2027, Cunha deverá atuar ao lado de Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo), eleitos nas eleições de 4 de outubro.

“Ocupar uma cadeira no Senado da República é um privilégio que traz junto uma grande responsabilidade. O meu maior compromisso é com o povo do Paraná e, por isso, minha atuação será pautada nos mesmos princípios e valores que o governador eleito Sergio Moro partilha. Vamos trabalhar muito para tornar o Paraná ainda mais forte e desenvolvido, defendendo com protagonismo o nosso Agro e a liberdade econômica”, afirmou Cunha.

Segundo ele, a atuação em Brasília terá como foco a defesa dos interesses do Paraná e a articulação com o novo governo estadual.

“Nós vamos fazer um mandato em Brasília valorizando o Estado do Paraná, o povo paranaense, buscando trazer recursos para cá de modo que a gente, realmente, possa fazer a diferença para a população paranaense”, acrescentou.

Aos 47 anos, Luís Felipe Cunha assumirá seu primeiro cargo eletivo. Natural de São Paulo, ele mora em Curitiba desde 1994. Formado em Direito pela PUC PR, com Mestrado em Direito Econômico- Social pela mesma instituição.

Foi diretor Jurídico de uma grande empresa de telecomunicações. Eleito Vice Presidente do Instituto dos Advogados do Paraná por dois mandatos e membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB por nove anos.

FRENTE DE APOIO DO SUL

Os três governadores eleitos — ou reeleitos — da região Sul se reuniram ontem, em Brasília, em um movimento de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. Sergio Moro, do Paraná, Jorginho Mello, de Santa Catarina e Luciano Zucco, do Rio Grande do Sul (FOTO), gravaram um vídeo conjunto convocando os eleitores dos três estados a participarem da campanha para o segundo turno, marcado para 25 de outubro. Eleitos em primeiro turno, os três governadores do PL receberam 9.586.345 votos. O governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco, foi eleito com 58,05% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Reeleito, Jorginho Mello, de Santa Catarina recebeu 68,98% dos votos válidos. Moro, que foi eleito governador do Paraná com 3.127.911 votos, 50,10% dos votos válidos destacou que os três estados já demonstraram sua força nas urnas e afirmou que agora é necessário completar o trabalho no segundo turno. “O Paraná não vai faltar sua responsabilidade, assim como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já mostramos a que viemos nesse primeiro turno das eleições, agora o serviço completo. Vamos, efetivamente, aposentar o Lula e o PT neste segundo turno”.