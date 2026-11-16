No treinamento, você apresenta uma proposta, recebe uma correção e tenta novamente. Diante do cliente, a mesma falha pode custar a venda. Numa conversa simulada, você percebe que não sabe dar uma orientação. Com a equipe, essa dificuldade pode produzir dias de trabalho malfeito.

A diferença está nas consequências. É esse o sentido da rede na metáfora do trapezista: criar condições para aprender sem pagar, a cada tentativa, o preço integral do erro.

Na carreira, essa proteção aparece na supervisão, na revisão de um colega experiente, nos testes e nas oportunidades de praticar antes de assumir uma responsabilidade maior.

Aproveite. Pergunte o que não entendeu. Peça que examinem seu trabalho. Ouça a correção sem gastar toda a energia explicando por que você errou.

Há quem tenha vergonha de parecer iniciante e prefira esconder dúvidas. Depois, precisa administrar um problema que uma pergunta teria evitado.

Com o tempo, sua autonomia aumenta. As decisões passam a afetar clientes, dinheiro e o trabalho de outras pessoas. Você continuará aprendendo, mas precisará de mais preparo e critérios para agir.

Crescer profissionalmente também exige reconhecer quando ainda precisa de apoio.

Aproveite o treinamento. Na hora da entrega, boa intenção não refaz o trabalho nem devolve o prazo perdido.