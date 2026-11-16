A Receita Federal, em conjunto com órgãos de segurança, apreendeu R$ 581 milhões em produtos ilegais, drogas e armas. As mercadorias aprendidas, fruto de crimes transfronteiriços, foram confiscadas durante a última edição da Operação Fronteira, que este ano ocorreu entre 3 e 13 de novembro em quase todo o país.

Cerca de 2 mil agentes públicos efetuaram 82 prisões em flagrante, retiveram 273 veículos, embarcações e aeronaves e apreenderam quantidade de drogas equivalente a pouco mais de R$ 257 milhões. No total, foram apreendidos mais de R$ 581 milhões em mercadorias e drogas.

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O resultado da operação foi anunciado nesta segunda-feira (16), em Brasília. Segundo o coordenador-geral de Combate ao Contrabando e Descaminho, da Receita Federal, Raphael Eugênio de Souza, o prejuízo imposto às organizações criminosas é 137% superior ao confiscado em 2025, quando foram apreendidos aproximadamente R$ 244,2 milhões.

De acordo com Souza, os R$ 581 milhões apreendidos este ano equivalem a cerca de 91% dos R$ 640,83 milhões apreendidos nas cinco edições anteriores da mesma Operação Fronteira. Segundo o coordenador, isso foi possível graças à adesão de órgãos públicos federais e estaduais, o que permitiu que a operação fosse expandida para outras localidades, abrangendo 140 cidades de 25 das 27 unidades federativas, 22% a mais do que no ano passado.

“Graças à integração com outros órgãos, em dez dias quase atingimos a soma apreendida na operações anteriores. Isso é importante, porque o que começa com pequenas rotas de contrabando e descaminhos, culmina no fortalecimento de grandes organizações criminosas”, afirmou Souza.

Em termos financeiros, o volume de entorpecentes apreendidos este ano (R$ 257,12 milhões) foi 360% superior ao resultado do ano passado (R$ 55,89 milhões). Durante os dez dias de operação conjunta, 95 ações integradas com bloqueios logísticos foram feitas em portos brasileiros, 89 em rodovias, 85 em aeroportos e 85 em pontos estratégicos fronteiriços terrestres.

Segundo o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, os órgãos públicos envolvidos na operação recorreram aos serviços de inteligência, para intensificar a vigilância em rotas já conhecidas e bloquear caminhos alternativos que pudessem ser usados por quem tentasse escapar à fiscalização.

“Foram mais de meio bilhão em apreensões, centenas de armas apreendidas, toneladas de drogas. Tudo isso sem disparar um único tiro. Isto não é sorte. São meses de planejamento”, afirmou Barreirinhas, assegurando que não houve alvos aleatórios. Ele explicou que a Operação Fronteira possibilita maior integração entre órgãos federais, como a Receita Federal, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal e, ainda, dos estados, que já atuam ostensiva e diariamente no combate ao contrabando, ao tráfico e a outros crimes transfronteiriços.

“Hoje mesmo há outras operações acontecendo. O diferencial é que se trata de ação ostensiva de cooperação, uma oportunidade para agentes de diferentes instituições e órgãos públicos se conhecerem”, disse Barreirinhas.

Presente à divulgação do balanço da operação, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou o papel da Receita Federal no combate ao crime organizado.

“Se queremos garantir que a lei seja cumprida, doa a quem doer, e não importando a que autoridade, ela deva ser estendida [aplicada], do STF ao pequeno traficante e delinquente. A Receita Federal tem um papel de inteligência, podendo subsidiar outros órgãos com informações financeiras, para entendermos de onde partem os recursos que abastecem as dinâmicas criminosas e onde estes recursos são albergados.”

Coordenada pela Receita Federal, a operação conta com a participação de instituições de segurança pública, fiscalização e defesa, como as Forças Armadas Brasileiras, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias rodoviária, militar e civil dos estados e do Distrito federal, bem como guardas municipais.

Órgãos de controle como Ibama, Ministério da Agricultura e Pecuária, Anac, Anatel e Anvisa também integram a iniciativa, além de organismos internacionais como a Organização Mundial das Aduanas e forças armadas da Colômbia e Peru.

Segundo o secretário especial Robson Barreirinhas, drogas e outras substâncias apreendidas que não podem ser comercializadas, como canetas emagrecedoras e medicamentos, são destruídas, na maior parte dos casos, incineradas. Algumas mercadorias, como veículos, podem ser doadas para órgãos públicos, principalmente prefeituras, ou leiloadas, com a renda obtida sendo revertida também para os cofres públicos.

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Com informações da Agência Brasil