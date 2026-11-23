Muitos empresários gostam de imaginar que são super-heróis. Trabalham doze, quinze horas por dia, dormem pouco, alimentam-se mal e acreditam que seus corpos funcionarão indefinidamente à base de café, sanduíches e força de vontade.

Confundem resistência com competência e esgotamento com dedicação.

Pior: convencem-se de que poderão cuidar da saúde, da família e da vida pessoal depois que alcançarem o sucesso.

É uma aposta perigosa. E frequentemente estúpida.

O corpo humano não negocia indefinidamente com a negligência. Mais cedo ou mais tarde, apresenta a conta. E ela pode chegar na forma de doenças, limitações físicas, dificuldades cognitivas ou relacionamentos destruídos.

Imagine que seu corpo seja o presidente da empresa chamada Você. Se continuar desrespeitando suas necessidades fundamentais, esse presidente poderá afastá-lo do cargo sem aviso prévio.

Cuidar da saúde não exige fórmulas extraordinárias. Exige alimentação equilibrada, atividade física adequada, sono suficiente, acompanhamento médico e distância de hábitos prejudiciais.

A ciência demonstra que dormir mal compromete atenção, memória, julgamento e capacidade de decisão. Justamente as competências das quais um gestor mais depende.

Exercícios físicos regulares também favorecem a saúde, o humor e o funcionamento cognitivo.

Mas nada disso acontece por entusiasmo passageiro. Exige autodisciplina.

O verdadeiro profissional não administra apenas o tempo, o dinheiro e as pessoas. Administra também a própria energia.

Sacrificar continuamente a saúde para conquistar resultados não é demonstração de inteligência empresarial. É comprometer o patrimônio mais importante para sustentar qualquer conquista.

Afinal, de que adianta construir uma empresa extraordinária e perder a capacidade de desfrutar da própria vida?

Sucesso que exige a destruição de quem o constrói não é sucesso. É um péssimo negócio.