Todo de Maria, todo de Cristo

Hoje, dia 22 de outubro, a Igreja celebra a memória litúrgica de São João Paulo II, um dos grandes testemunhos de fé e santidade de nosso tempo. Seu pontificado, marcado pela coragem, pela defesa da dignidade humana e pelo anúncio incansável do Evangelho, deixou uma herança espiritual que continua inspirando milhões de cristãos. Entre os muitos aspectos de sua vida, destaca-se sua profunda devoção à Virgem Maria, expressa em seu lema episcopal: “Totus Tuus” — “Todo teu”. Essas duas palavras resumem uma espiritualidade de confiança e entrega, na qual Maria ocupa um lugar especial como Mãe que nos conduz ao encontro de Jesus Cristo.

Desde a juventude, Karol Wojtyła encontrou em Nossa Senhora uma presença materna que o acompanhou nos momentos de alegria e nas provações. Inspirado especialmente pela espiritualidade de São Luís Maria Grignion de Montfort, compreendeu que a verdadeira devoção mariana não nos afasta de Cristo, mas nos aproxima ainda mais dele.

Para João Paulo II, entregar-se a Maria significava aprender com ela a escutar a Palavra de Deus, acolher sua vontade e colocar toda a existência a serviço do Evangelho. Ser todo de Maria era, antes de tudo, pertencer inteiramente a Jesus. Essa confiança tornou-se particularmente visível após o atentado sofrido em 13 de maio de 1981, data em que a Igreja celebra Nossa Senhora de Fátima. Ao reconhecer a proteção materna de Maria naquele acontecimento, João Paulo II testemunhou uma fé que não se deixava vencer pelo medo ou pelo sofrimento. Sua vida nos recorda que a devoção à Virgem Maria não é apenas uma expressão de piedade, mas uma maneira concreta de viver a confiança em Deus, especialmente quando os caminhos parecem incertos e as dificuldades se tornam maiores do que nossas forças.

O testemunho de São João Paulo II também nos convida a redescobrir o lugar de Maria em nossa própria caminhada cristã. Na simplicidade de Nazaré, na alegria de Caná e na dor do Calvário, Nossa Senhora permaneceu fiel ao projeto de Deus. Ela nos ensina que a santidade não consiste em realizar coisas extraordinárias, mas em responder com amor e perseverança à vontade do Senhor. Em um mundo marcado por tantas inseguranças, precisamos reaprender com Maria a cultivar o silêncio, a oração, a disponibilidade e a confiança.

Como recordava frequentemente João Paulo II, não devemos ter medo de abrir as portas de nossa vida a Cristo. Ao celebrarmos a memória de São João Paulo II, confiemos nossa Diocese de Apucarana à intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, nossa padroeira. Que Maria, tão amada e venerada por esse santo Papa, nos ensine a viver com a mesma confiança e fidelidade. Que ela acompanhe nossas famílias, fortaleça nossos jovens, sustente os enfermos e renove em nossas comunidades o ardor missionário. Inspirados pelo testemunho de São João Paulo II, aprendamos a fazer de nossa vida uma entrega generosa a Deus, repetindo com fé e amor: “Totus Tuus, Maria!” — “Sou todo teu, Maria!”