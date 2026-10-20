Frota de Arapongas cresce 4,77% em um ano e passe de 106 mil veículos

A frota de veículos de Arapongas cresceu 4,77% em um ano e chegou a 106.525 unidades em setembro de 2026, segundo dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). O município ganhou 4.850 veículos em relação ao mesmo período de 2025, quando contabilizava 101.675 unidades.

O levantamento também mostra um crescimento expressivo da frota de veículos elétricos na Cidade dos Pássaros. O número praticamente dobrou em um ano, passando de 315 para 621 unidades, aumento de 306 veículos, equivalente a 97%.

As motocicletas também registraram crescimento. Em setembro deste ano, Arapongas contabilizava 18.758 motos, contra 17.719 no mesmo período de 2025. Foram 1.039 unidades acrescentadas à frota. O aumento superou o registrado entre setembro de 2024 e setembro de 2025, quando o município ganhou 747 motocicletas.

Conforme o Detran-PR, entre os veículos ativos em Arapongas, 53.082 são automóveis, 82.942 estão classificados como veículos de passageiros e 100.274 são de uso particular. A frota também conta com 45.537 veículos movidos a gasolina e 20.784 com idade entre 11 e 15 anos.

Para o secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati, a expansão da frota representa desafios para a mobilidade urbana, a segurança no trânsito e a manutenção das ruas.

“Esses dados do Detran-PR demonstram o que vemos no dia a dia. O aumento da frota, ano a ano, impacta cada vez mais na segurança viária, na mobilidade urbana e também na questão da conservação da malha viária, que sofre os efeitos de mais veículos nas vias. Fica também o alerta: a população precisa estar sempre atenta às leis de trânsito para a segurança de todos”, comenta.

PARANÁ

O aumento da frota de Arapongas acompanha a tendência registrada no Paraná. Conforme o Detran-PR, o Estado alcançou 9.459.926 veículos ativos em setembro de 2026, um recorde histórico e crescimento de 6,2% em relação ao mesmo período do ano passado. O número está próximo da marca de 9,5 milhões de veículos.