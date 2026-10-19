Câmara de Apucarana acata vetos do Executivo e convoca extraordinárias

A votação de dois vetos do Executivo monopolizaram a pauta da sessão da Câmara de Apucarana na noite de ontem. Os dois vetos - um de projeto de lei que instituía um Programa Municipal de Limpeza de Fossas Sépticas para imóveis não atendidos por rede pública coletora de esgoto e outro que amplia a oferta de testes em recém-nascidos no município – foram mantidos com atuação da base de apoio do prefeito Rodolfo Mota por seis votos a cinco. Sessões extraordinárias de limpeza de pauta foram marcadas para sexta-feira.

O veto que gerou maior debate foi o relacionado ao PL 119/2026, de autoria do vereador Guilherme Livoti (Novo), que criaria a triagem neonatal ampliada em Apucarana, com Teste do Pezinho e Teste do Coraçãozinho.

Aprovado por unanimidade em dois turnos, o PL buscava ampliar a identificação precoce de doenças e problemas cardíacos em recém-nascidos com testagem de mais de 50 doenças. Autor do projeto de lei, o vereador Guilherme Livoti apresentou um vídeo com relato da apucaranense Kelly Ademi, mãe de dois filhos com doença genética rara – Heitor e Henry – que dão nome a lei municipal de Curitiba que inspirou o projeto local. Na capital, a lei foi sancionada. “A gente está falando aqui de salvar bebês, mas também de economizar dinheiro porque essas doenças quando diagnosticadas precocemente evitam grandes gastos do sistema de saúde”, argumentou.

O veto foi mantido com votos favoráveis dos vereadores Moisés Tavares, Gabriel Caldeira, Tiago Cordeiro, Sidnei da Levelimp, Luciano Facchiano e Pablo da Segurança. Votaram pela derrubada do veto, além do autor do projeto, os vereadores Lucas Leugi, Danylo Acioli, Dr. Odarlone e Eliana Rocha.

Líder do prefeito na Casa, o vereador Moisés Tavares, destacou que apesar de ter votado favoravelmente ao projeto, o teste ampliado já é uma política pública de saúde que está amparada pelo governo do estado, que ampliou a oferta desses testes, citando, inclusive a ampliação atualmente em vigor junto ao Cisvir – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí. O programa foi criado há três anos em parceria com a UTFPR de Jandaia do Sul. “Este teste ampliado nos últimos três anos já ampliou dos 7 para mais de 35 testes não só em Apucarana, mas para municípios da região”, afirma.

Com 22 projetos em pauta, a sessão foi encerrada após a deliberação dos votos. Por conta da pauta extensa, o presidente da Casa, Danylo Acioli, anunciou, após consulta com os demais vereadores, a realização de sessões extraordinárias na próxima sexta-feira. Elas estão marcadas para as 11 horas e 11h30.