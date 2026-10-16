Vagão descarrila e atinge depósito de material de construção em Apucarana

Um descarrilamento de trem, acompanhado do tombamento de um vagão, provocou a interdição de ruas na região da Vila Nova, em Apucarana, na manhã desta sexta-feira (16). O acidente ocorreu na passagem de nível próxima à Avenida Viação, no cruzamento com a Rua Hermes da Fonseca. O tombamento não causou feridos, mas atingiu um depósito de materiais de construção, derrubando uma parede e parte do telhado.

O gerente da loja atingida pelo tombamento conta que deixou o estabelecimento às pressas após ouvir um barulho que aumentava de intensidade. O receio era de que o impacto comprometesse a estrutura do imóvel e provocasse um desabamento.

Eliziel Ferreira de Bonfim estava na área comercial da loja, localizada na Avenida Aviação, com outros dois funcionários quando ouviu o barulho do trem, por volta das 9h. O barracão atingido fica separado dessa área. Diante do aumento do ruído, os três decidiram sair do estabelecimento. A ferrovia passa aos fundos do estabelecimento.

“Por volta das 9h, 9h07 da manhã, mais ou menos, a gente escutou um barulho. Aí ele foi ficando mais alto. Então, saíamos da loja”, relatou o gerente.

Após deixarem o local, os funcionários deram a volta na quadra e viram que o vagão havia atingido uma das extremidades do barracão. Segundo Eliziel, por sorte, ninguém estava dentro da estrutura no momento do acidente.

O gerente afirmou que a principal preocupação foi a possibilidade de o impacto ter comprometido outras partes da estrutura. “Eu achei que ia cair. Tinha pegado esta parte de cá, né?”, contou.

O tombamento destruiu parte da parede do barracão e provocou grandes danos. Além de atingir o barracão da loja, o tombamento provocou o bloqueio das passagens de nível localizadas nas ruas Hermes da Fonseca e Grande Alexandre, causando um grande congestionamento na região.

Equipes do Departamento de Trânsito de Apucarana foram mobilizadas para isolar a área e orientar os motoristas. O fluxo de veículos nas passagens de nível foi restabelecido por volta do meio-dia.

As causas do descarrilamento e as providências para a retirada do vagão ainda precisam ser esclarecidas. Em nota encaminhada à imprensa, a concessionária Rumo destacou que não houve feridos no acidente. “As equipes técnicas foram prontamente mobilizadas para as devidas providências no local, bem como apoio à comunidade e à prefeitura. As causas da ocorrência estão sendo apuradas”, comentou. (REPORTAGEM VITOR FLORES)

DUPLA É PRESA FURTANDO MILHO DA COMPOSIÇÃO

Dois homens foram presos pela Polícia Militar (PM) após serem flagrados furtando milho da composição que descarrilou. Durante a ação, aproximadamente 12 toneladas do produto foram derramadas, provocando um prejuízo significativo. Segundo a PM, o furto aconteceu a cerca de 100 metros do local do descarrilamento. Com a composição parada, os dois abriram a comporta de descarga de um dos vagões graneleiros e começaram a colocar o produto em sacos. Ao perceber a situação, um segurança conseguiu conter os dois envolvidos e acionou a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram, encontraram os suspeitos e o milho que já havia sido ensacado para ser levado do local.

