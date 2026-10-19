Apucarana prepara liberação de saque calamidade do FGTS

O governo federal reconheceu nesta segunda-feira (19) o estado de emergência no município de Apucarana após o temporal de 21 de setembro. A medida era o passo burocrático que faltava para viabilizar o acesso a benefícios financeiros às famílias afetadas, incluindo a liberação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na modalidade calamidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodolfo Mota (União) durante a apresentação do primeiro relatório de ações após o temporal, em coletiva realizada no gabinete do Executivo. Ao todo, mais de 21 mil pessoas foram afetadas.

Segundo Rodolfo, a Prefeitura já havia obtido a homologação estadual da calamidade dois dias após os estragos, com a presença do governador em exercício, Darci Piana (PSD). “A informação de hoje (segunda-feira) cedo que quero compartilhar com todos é que a Defesa Civil Nacional reconheceu o estado de emergência da cidade de Apucarana.

O prefeito aproveitou o anúncio do decreto da Defesa Civil nacional para rebater críticas sobre o tempo de tramitação dos documentos. elas redes sociais, o deputado Arilson Chiorato (PT) divulgou na sexta-feira (16) que a prefeitura havia perdido o prazo e, por isso, ainda não teria acesso aos recursos.

“É lamentável que, em meio à dor e ao sofrimento de tantas famílias diante da maior tragédia natural da história de Apucarana, ainda haja pessoas criando narrativas que não correspondem à realidade”, disse o prefeito, sem citar o nome do deputado.

Com o decreto de emergência, a Prefeitura de Apucarana dará suporte para as famílias buscarem os benefícios. Como as solicitações para saques de benefícios são geridas pela Caixa Econômica Federal de forma exclusivamente virtual, o município mobilizará a rede de Centros de Referência de Assistência Social (Cras) para auxiliar quem tem dificuldade com a tecnologia. “Isso hoje tudo é feito por aplicativo, então facilita bastante o nosso trabalho, mas a gente vai contar com a nossa equipe dos Cras para poder fazer essa orientação e esclarecer as dúvidas para a nossa comunidade [..]”, explicou Rodolfo Mota.

A expectativa do município é iniciar os atendimentos nos próximos dias. Conforme detalhado na coletiva, os aplicativos da Caixa deverão ser alimentados e liberados para operação somente após a publicação formal da portaria da Defesa Civil no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer a partir de quarta-feira (21).

Mais de 21 mil afetados

Ao todo, 21.020 moradores em Apucarana foram afetados pelo temporal do dia 21 de setembro, segundo a Defesa Civil. Cerca de mil pessoas desalojadas, 20 desabrigadas e cinco mil residências danificadas. No balanço apresentado à imprensa, o prefeito Rodolfo Mota, destacou que quem tiver dinheiro na conta poderá acessar o benefício. Segundo o Simepar, Apucarana foi atingida por um temporal com ventos que chegaram a atingir a marca de 124,9 km/h.

O temporal atingiu outros municípios da região, como Marilândia do Sul, Ivaiporã e Califórnia, que já estão com reconhecimento situação de emergência reconhecida pelo governo federal e iniciaram tratativas de liberação do saque emergencial. As famílias afetadas podem acessar o fundo no limite de R$ 6.2 mil.