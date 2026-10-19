Alunos de Apucarana criam protótipo de silo para melhorar segurança em aviários

Dois alunos do Colégio Estadual Cívico-Militar Heitor Furtado de Alencar, em Apucarana, criaram um protótipo de silo para melhorar a segurança em aviários. O projeto desenvolvido por Lucas de Andrade Campos, de 12 anos, estudante do 7º ano do ensino fundamental, e Enzo de Almeida Gomes, de 13 anos, do 8º ano, esteve entre os 200 selecionados para a 5ª Feira Científica do Núcleo de Altas Habilidades/Superdotação (FENAAH/S), em Foz do Iguaçu.

Lucas e Enzo estão entre os 350 alunos identificados com altas habilidades/superdotação em 16 municípios jurisdicionados ao Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana. Durante a pesquisa, os dois entrevistaram o granjeiro Egídio Wilxenski e desenvolvera uma solução que permita maior controle visual do estoque pode contribuir para reduzir em até 15% as perdas relacionadas ao manejo inadequado da ração. O percentual ainda não foi validado em escala real e será um dos aspectos analisados nas próximas etapas do projeto.

Segundo Lucas, a ideia surgiu quando eles perceberam que, nos silos tradicionais, o produtor não consegue ver a quantidade de ração que ainda está armazenada. “Como a região tem forte presença da avicultura e de propriedades que utilizam esse tipo de estrutura, pensamos em colocar um visor na lateral para tornar essa conferência mais rápida e segura”, conta.

Para representar o funcionamento do silo, Lucas e Enzo construíram um protótipo com uma garrafa PET. O modelo permitiu observar o deslocamento da ração, testar a posição do visor e avaliar, em pequena escala, como a proposta poderia funcionar em uma estrutura real.

“A parte mais interessante foi transformar a ideia em algo que pudéssemos mostrar e testar. Com a garrafa PET, conseguimos acompanhar o nível da ração e entender como o visor poderia funcionar em um silo de verdade”, explica Enzo.

A segunda fase do projeto, voltada à análise da viabilidade técnica da solução em escala real, está prevista para começar neste mês de outubro.

A solução ganha relevância em Apucarana, que reúne mais de 300 aviários e mais de 600 silos.

APUCARANA TEM MAIS DE 600 SILOS

O projeto contou com a orientação da professora de Educação Especial Silvia Wilxenski. Segundo ela, durante o trabalho, os alunos pesquisaram temas como avicultura, armazenamento de ração, segurança do trabalho e conversão alimentar. “Eles aprenderam a pesquisar, dividir responsabilidades, superar dificuldades, rever ideias e apresentar uma solução para um problema presente nas granjas da região”, afirma a professora.

O Colégio Estadual Cívico-Militar Heitor Furtado de Alencar mantém uma sala voltada ao atendimento de 33 estudantes com altas habilidades/superdotação.