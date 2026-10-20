Força-tarefa remove eucalipto de 40 metros condenado pelo temporal

A Prefeitura de Apucarana removeu ontem um eucalipto de cerca de 40 metros de altura e 20 toneladas localizado ao lado do Espaço das Feiras. A árvore ficou inclinada, comprometendo sua estrutura e apresentando risco de queda. A operação mobilizou equipes de diferentes secretarias municipais e da Copel. Inicialmente, o serviço estava previsto para quinta-feira, mas foi antecipado, aproveitando as condições climáticas favoráveis e a mobilização das equipes.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Leandro Gustavo Pires, destacou a complexidade do trabalho e a importância da ação preventiva para proteger a população, os comerciantes e o patrimônio público. “É um serviço de alta complexidade, que envolve vários órgãos da Prefeitura de Apucarana, entre eles as secretarias de Meio Ambiente, Serviços Públicos, Obras e Segurança Pública”, afirmou.

Por conta do risco de queda da árvore, o trânsito foi impedido desde o último sábado na Rua Talita Bresolin, entre as ruas Erasto Gaertner e Bandeirantes. A operação foi organizada em conjunto com a Copel, que realizou o desligamento temporário da energia elétrica e as adequações necessárias na rede para permitir a execução do serviço com segurança. “Esse eucalipto entortou com os vendavais e teve sua estrutura comprometida. Pelo risco iminente de queda, estamos fazendo esse trabalho preventivo para retirar a árvore antes que ela possa causar um mal maior”, explicou Pires.

Além da retirada do eucalipto, a Prefeitura realiza a poda preventiva de galhos de outras árvores no entorno do Espaço das Feiras. A medida busca reduzir riscos relacionados a galhos de grandes dimensões ou com projeção excessiva. Os demais exemplares serão avaliados individualmente e permanecerão sob monitoramento. Novas intervenções poderão ser realizadas caso as avaliações técnicas indiquem essa necessidade. “Não podemos chegar aqui e condenar todos os eucaliptos, assim como não podemos fechar os olhos para um risco que é iminente. A avaliação das árvores é feita individualmente”, ressaltou o secretário.