A primavera de esperança dos candidatos

Para os candidatos ao governo do Paraná, os 13 dias que nos separam da eleição de 4 de outubro têm um tempo longo e, ao mesmo tempo, curto, a depender da posição que ocupam nas pesquisas consideradas mais confiáveis. É o caso do senador Sérgio Moro, que concorre pelo PL. Para ele, que lidera todas as pesquisas, o tempo é longo e difícil de passar, ao contrário dos dois principais candidatos que estão atrás dele nas intenções de voto até aqui divulgadas. A depender do instituto de pesquisa, Sandro Alex, apoiado pelo governador Ratinho Junior (PSD), ocupa a segunda posição; já em outros institutos de pesquisa, essa posição é do pedetista Requião Filho. Para estes dois candidatos, o tempo é curto para consolidar uma posição que os possa levar para o segundo turno e evitar que Moro leve a vitória já no primeiro turno. Nos últimos dias e até a véspera da eleição, o governador Ratinho Junior e todo o staff de campanha de Sandro Alex vão fazer das tripas coração para que o candidato se consolide como alternativa a Moro e leve o pleito para o segundo turno, quando zera tudo e uma nova eleição acontece. Já Requião Filho (PDT), que não dispõe da mesma estrutura de Sandro Alex, confia na militância de esquerda e no apoio do presidente Lula para ser ele o candidato a enfrentar Moro em um eventual segundo turno.

Campanha no Cincão

Por pouco os candidatos Sandro Alex e Sérgio Moro não se cruzam na tradicional feira de domingo no Cinco Conjuntos, na zona norte, em Londrina. Os dois candidatos e seus cabos eleitorais percorreram a feira do Cincão com poucos minutos de diferença. O candidato do PSD, Sandro Alex, teve a vantagem de ter a companhia do ex-prefeito Antonio Belinati, o tio Bila, líder dos Cinco Conjuntos e tio do também ex-prefeito Marcelo Belinati (PP).

Moro em Apucarana

O tempo colaborou e o candidato a governador do PL, Sergio Moro, pôde fazer uma caminhada sábado em Apucarana, acompanhado dos candidatos ao Senado, Filipe Barros e Deltan Dallagnol (Novo), além de candidatos a deputado estadual e deputado federal. A surpresa da caminhada ficou por conta do ex-prefeito de Apucarana, Junior da Femac (MDB), que tomou conta dos microfones para comandar o apoio a Moro.

Última campanha

Pouco depois de fazer campanha em Apucarana ao lado de Sérgio Moro, o ex-procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol (Novo), recebeu a notícia de uma liminar expedida pelo TSE que o impedia de fazer campanha, participar de qualquer ato político e dos programas do TRE no horário eleitoral. Foi um verdadeiro banho de água fria no candidato ao Senado que lidera as pesquisas eleitorais.

Disputa por espaço

Quando da visita de Moro a Apucarana, os candidatos a deputado estadual e deputado federal aliados ao senador brigaram por espaço para aparecer ao lado dele. Mas quem aproveitou melhor a estada dele na cidade foi o deputado estadual Delegado Jacovós, que levou à praça Rui Barbosa dezenas de apoiadores para mostrar a força de sua campanha na cidade, onde nas duas eleições de deputado foi bem votado.

As caminhadas de Rodolfo

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, começou a fazer uma campanha corpo a corpo em apoio aos seus candidatos ao governo, Sandro Alex, a deputado federal, Felipe Francischini, e estadual, Do Carmo. Ao lado desses dois candidatos, Rodolfo andou percorrendo algumas regiões da cidade na expectativa de alavancar a campanha deles. As caminhadas são feitas fora do expediente, para evitar complicações com a Justiça Eleitoral.