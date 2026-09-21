Temporal com ventos de mais de 120 km/h deixam rastro de destruição em Apucarana

Um temporal com ventos de chegaram a quase 125 km/h causaram um rastro de destruição na noite de ontem em Apucarana. Em apenas 15 minutos, entre as 19h e 19h15, as rajadas de vento passaram de 103,7 km/h a 124,9 km/h, causando destelhamentos e quedas de árvores em praticamente todos os pontos da cidade. Até o fechamento desta edição, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atendiam a uma grande quantidade de ocorrências.

A força do vendaval foi acompanhada por uma precipitação intensa e concentrada, com um acumulado total de 23,4 milímetros, segundo dados levantados junto ao pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Desse volume, 17,8 milímetros caíram exatamente nesses mesmos 15 minutos. A chuva veio acompanhada de granizo. As pedras causaram alagamentos em prédios e quebraram vidros de diversos imóveis.

Segundo levantamento preliminar realizado ontem junto a Defesa Civil, praticamente todos os pontos da cidade foram atingidos. Na área central, a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes foi parcialmente destelhada e a água invadiu a nave central. A água invadiu também o Shopping Centronorte. O muro do Colégio Estadual Nilo Cairo também caiu durante o temporal.

A força do vento derrubou dezenas de árvores em diversas regiões, incluindo na Praça do 28 de Janeiro, onde um poste caiu e na Avenida Curitiba. Também houve danos à sinalização de trânsito. Vários pontos da cidade ficaram sem energia elétrica durante o temporal. Até o fechamento desta edição, bairros ainda estavam em sem energia.

A resposta à crise por parte das autoridades enfrenta desafios adicionais, uma vez que as fortes chuvas causaram problemas de comunicação no Corpo de Bombeiros de Apucarana. Devido a essa instabilidade técnica, a corporação informou que a distribuição de lonas para os moradores afetados por destelhamentos será feita exclusivamente de forma presencial no próprio quartel e na base da Guarda Municipal. Para situações de emergência, a população deve utilizar o telefone alternativo (43) 3202-5624.

A sede do Samu também foi afetada pelo temporal. Ontem à noite o atendimento telefônico havia sido suspenso e uma linha alternativa foi instalada, atendendo pelo número 99967-0317.

“Não param de chegar ocorrências”, diz Defesa Civil

O coordenador da Defesa Civil de Apucarana, Rodrigo Leme, afirmou por volta das 21 horas que o órgão enfrenta uma grande demanda de atendimentos desde o início da noite, com chamados que envolvem desde o fornecimento de lonas para telhados danificados até a remoção de galhos sobre vias e fiações. “Não param de chegar ocorrências. Houve destelhamentos e granizo em quase toda a cidade. Há muitas residências sem energia elétrica. Estamos contabilizando os estragos”, afirmou Leme.

Uma força-tarefa segue nas ruas para desobstruir vias, fornecer lonas e restabelecer os serviços essenciais à população.