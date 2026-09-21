Carreta de oftalmologia vai atender pacientes da 22ª RS

Ivaiporã recebeu ontem a Carreta de Oftalmologia do programa Agora Tem Especialistas, do governo federal. A unidade ficará 45 dias no município para atender pacientes da região. A estrutura oferece consultas, exames e cirurgias de catarata. O objetivo é ampliar o acesso e reduzir a fila por atendimento especializado.

Segundo Elisabete Matheus da Silva, superintendente do Ministério da Saúde no Paraná, a iniciativa busca diminuir a demanda acumulada na saúde. “Precisamos diminuir essas filas e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde”, disse.

O atendimento no momento é para pessoas com mais de 50 anos. O paciente deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. Depois da avaliação, o caso passa pela regulação e pode ser encaminhado para a carreta.

A secretária de Saúde de Ivaiporã, Cristiane Pantaleão, disse estar muito feliz com a chegada do serviço. Segundo ela, a cirurgia de catarata é uma das principais demandas da população.

“Eu realmente estou muito feliz e muito agradecida ao Ministério da Saúde. Desde quando cheguei aqui, uma das maiores demandas que temos é a questão das cirurgias de catarata”, relatou. Segundo Cristiane, pacientes atendidos nesta segunda-feira descobriram a catarata e já saíram com a cirurgia agendada.

A vice-prefeita de Ivaiporã, Gertrudes Bernardy, destacou a importância da carreta para ampliar o atendimento oftalmológico à população. Segundo ela, a estrutura, equipada com aparelhos de última geração, também beneficia moradores do Vale do Ivaí. Gertrudes lembrou ainda que o município já recebeu a Carreta da Mamografia e, recentemente, a ação Bons Olhos Paraná, que entregou mais de 300 óculos a estudantes. “É um passo a mais que nós estamos dando em relação à saúde de Ivaiporã”, declarou.

A chefe da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, Silvia Bovo Tsechuk. informou que, a partir de quinta-feira (23), pacientes de outros municípios também terão acesso ao serviço. Segundo ela, as cidades estão enviando as demandas para organizar os atendimentos.

“Estamos organizando as agendas para conseguir atender o maior número possível de pacientes e garantir que eles tenham acesso à avaliação oftalmológica e, quando necessário, à cirurgia de catarata”, afirmou.