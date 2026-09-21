Moradores relatam momentos de pânico e lotam Corpo de Bombeiros em busca de lonas

A reportagem da Tribuna esteve na noite de ontem em alguns bairros afetados pelo temporal. Na região do Jardim Monções e Jardim América, muitas foram destelhadas ou danificadas pelo granizo. Sem energia e, em algumas casas, sem água, os vizinhos se ajudavam.

A doméstica Maristela de Oliveira estava em casa quando o temporal chegou. “Eu estava em casa, e eu vou falar a verdade, eu vi a morte viu, vi a morte de perto”, conta.

Na rua dela, a queda de uma árvore e estourou um cano e quebrou o poste do vizinho, deixando a moradora sem água e sem energia. “Por sorte, ninguém se machucou”, disse.

O carpinteiro Edvaldo Santana, também morador da região, estava com a família no hospital no momento do temporal. Por sorte, segundo ele. Segundo ele, o granizo quebrou várias telhas e alagou o imóvel. “A minha casa e a casa do meu filho lá no fundo também, e da vizinhança toda, e poste caído pela cidade inteira. Inclusive, do lado da sua casa aqui caiu um poste”, comentou.

Os moradores também se ajudaram em outros pontos da cidade. Com árvores pelas ruas e muitos semáforos sem funcionar, a população auxiliava ontem à noite a orientação de motoristas. Também houve registros de pelo menos quatro quedas de árvores no Contorno Norte (PR-170), que até o fechamento desta edição estava fechando para desobstrução da pista, com trânsito sendo desviado pela Avenida Brasil.

Além de destelhamentos, vários leitores da Tribuna relataram vidraças destruídas pelo granizo e pelo vento.

Ontem à noite, dezenas de pessoas seguiram até o quartel central do Corpo de Bombeiros, na Rua Ponta Grossa, para receber lonas e cobrir as casas. O atendimento foi feito com apoio de lanternas e gerador, já que a região seguia sem energia elétrica.

Até as 22 horas de ontem, pelo menos 9 bobinas de 50 metros já haviam sido distribuídas.

‘Felizmente não tivemos feridos’, diz prefeito

Ontem à noite, o prefeito Rodolfo Mota esteve em pontos atingidos e informou que apesar da gravidade dos estragos registrados, nenhuma chamada foi registrada pelo Samu ou Defesa Civil envolvendo vítimas. “Há pessoas com ferimentos leves, um aranhão, coisas assim, mas ninguém hospitalizado”, comentou.

Segundo o prefeito, a Defesa Civil já havia iniciado a distribuição de telhas e lonas, sendo priorizadas famílias em situação de risco. Ele adiantou ainda que equipes da Defesa Civil, trânsito e setores emergenciais da Prefeitura foram mobilizados emergencialmente.

Segundo o prefeito, ainda é cedo para saber a extensão dos danos, mas foram graves. “Não temos a menor ideia de quantas arvores caíram, quantas vitrines foram destruídas e quantas casas foram destelhadas, mas há muitos relatos”, comentou

Segundo o prefeito, uma força-tarefa foi enviada ontem para o distrito de Vila Reis para auxiliar os moradores. A Prefeitura também entrou em contato ainda ontem com a Defesa Civil do Paraná e espera contar com apoio nos próximos dias. O município também deve receber auxílio de cidades vizinhas.

“Também entramos em contato com o prefeito de Arapongas, o Rafael Cita, que informou que lá foram apenas três ou quatro ocorrências e eles vão encaminhar uma equipe para nos ajudar”, comentou.

Cem mil unidades ficaram sem energia

Na noite de ontem, em consequência dos estragos provocados pelo vendaval, cerca de 84 mil imóveis na região Norte do Estado ainda estavam com o fornecimento de energia. Segundo a Copel, além dos danos à rede de distribuição, o evento climático também afetou o funcionamento de subestações da companhia. No início do temporal, cerca de 100 mil unidades consumidoras chegaram a ficar desligados.

A falta de energia dificultava ontem o atendimento aos moradores atingidos. Por conta da queda de energia, aulas e diversos eventos foram suspensos. A sessão da Câmara de Apucarana também não chegou a ser realizada na noite de ontem.