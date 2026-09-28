As apostas na reta final

Enquanto o candidato do PL ao governo do Paraná, senador Sérgio Moro, aposta em liquidar a eleição já no primeiro turno, domingo, dia 4 de outubro, seus principais adversários, Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD), trabalham com a convicção de que haverá segundo turno. E travam entre eles uma disputa particular para ver quem vai enfrentar Moro no segundo turno. Pela pesquisa da Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira, Moro teria 50,1% dos votos válidos, o que lhe garantiria a vitória no primeiro turno. Requião Filho e Sandro Alex, por sua vez, estão tecnicamente empatados em segundo lugar. Se houver segundo turno, a tendência é que o candidato do governador Ratinho Junior, Sandro Alex, seja o adversário de Moro. A mobilização da máquina pública somada à dos prefeitos que têm gratidão por Ratinho fazem crer que Sandro Alex vai mesmo enfrentar Moro em eventual segundo turno, quando é uma nova eleição e tudo pode acontecer. Até mesmo uma virada, hoje considerada improvável por analistas políticos. Mas em eleição nada é definitivo. Quem não se lembra da eleição para o governo do Paraná em 1990? O então candidato a governador José Carlos Martinez terminou o primeiro turno com vantagem sobre Roberto Requião. Na primeira pesquisa do segundo turno, Martinez abriu mais de 20 pontos percentuais sobre Requião. Mas na campanha houve um fato novo, o caso Ferreirinha, que mudou tudo, e Requião acabou eleito governador. Martinez tinha uma eleição ganha, não soube administrar a campanha no segundo turno e levou uma virada histórica, seja pelo caso Ferreirinha, seja por falta de estratégia política. O fato é que perdeu. Não existe eleição ganha na véspera, nem perdida.

A briga pelo 2º turno

Pelos números da Paraná Pesquisas, se houver um segundo turno na eleição para o governo do Estado, tanto pode colocar na disputa com o senador Sérgio Moro o candidato do PDT, Requião Filho, como o candidato do governador Ratinho, Sandro Alex, do PSD. Pela pesquisa, Requião Filho tem 23,6% contra 21,5% de Sandro. Estão empatados dentro da margem de erro do instituto, que é de 2,8 pontos percentuais. Semana muito decisiva.

A liderança de Moro

Ainda de acordo com a Paraná Pesquisas, o candidato ao governo do PL, senador Sérgio Moro, lidera com folga a disputa até aqui pelo Palácio Iguaçu. Ele tem na pesquisa 46,2% dos votos no cenário estimulado. Na pesquisa espontânea, Moro lidera com 33,4% contra 14,2% de Requião e 13% de Sandro. Na percepção de vitória, independente do candidato escolhido pelo entrevistado, 52,7% apontam Sérgio Moro como vencedor da eleição.

Aposta nos indecisos

Segundo ainda o instituto Paraná Pesquisas, os indecisos podem tanto decidir a eleição no primeiro turno como também levá-la para o segundo turno. Aparentemente são poucos, apenas 3,7% do eleitorado, mas o suficiente para decidir se a eleição se encerra neste dia 4 de outubro ou vai até o dia 25. A Paraná Pesquisas ouviu 1.280 eleitores em 60 municípios do Estado, entre 25 e 27 de setembro, e a pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral.

Indecisão no Senado

Faltando exatos seis dias para as eleições de 4 de outubro, ainda é impossível dizer quem vai ocupar as duas vagas de senador no Paraná, eleição em turno único. Pelo menos quatro candidatos são considerados fortes pelas pesquisas até aqui divulgadas: Deltan Dallagnol (Novo), Alexandre Curi (Republicanos), Filipe Barros (PL) e Gleisi Hoffmann (PT). Corre por fora ainda a jornalista Cristina Graeml (PSD).

O apoio dos prefeitos

O candidato ao Senado pelo Republicanos, deputado estadual Alexandre Curi, tem o apoio incondicional da grande maioria dos prefeitos do Estado. Mesmo os prefeitos que apoiam o senador Sérgio Moro ao governo não escondem a preferência por Curi no Senado, o que pode lhe garantir uma das cadeiras. Já Filipe Barros e Gleisi Hoffmann apostam no voto ideológico. Filipe é de direita, Gleisi é da esquerda. Tudo imprevisível.