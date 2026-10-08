Curi no governo de Sérgio Moro?

Conversas nos bastidores da política paranaense indicam que o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (Republicanos), que perdeu a eleição para o Senado, pode estar no radar do governador eleito Sérgio Moro (PL) para ocupar a coordenação política do governo. Quem estaria trabalhando neste sentido é o deputado federal Pedro Lupion, juntamente com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ambos do Republicanos. Lupion, que é cotado para assumir o Ministério da Agricultura em eventual vitória de Flávio Bolsonaro, apoiou Moro e o próprio Curi, seu colega de partido, para o Senado. Alexandre Curi, deputado estadual por várias legislaturas, tem forte liderança entre os deputados reeleitos e eleitos da Assembleia Legislativa, bem como entre os prefeitos paranaenses. Como articulador político de Moro, se de fato for convidado e ele aceitar, o governo do Estado estaria bem servido e teria muita facilidade de compor uma maioria na Assembleia Legislativa. Se alguma novidade surgir nesse sentido, só deve acontecer após o fim do segundo turno da eleição presidencial.

Prefeitura disputada

Pelo desejo de alguns vereadores e outras lideranças políticas em disputar a Prefeitura de Apucarana em 2028, a eleição pode ser muito disputada. O prefeito Rodolfo Mota é candidato à reeleição e, para ele, quanto mais adversários se dividirem na oposição, melhor para vencer o pleito. Como ainda é muito cedo para qualquer prognóstico quanto ao número efetivo de candidatos a prefeito em 2028, melhor pôr o pé no freio.

Jacovós representa

Mesmo não tendo sido ostensivamente apoiado pelo prefeito Rodolfo Mota, o representante de Apucarana na Assembleia Legislativa para interlocução com o governo do Estado deve ser o deputado delegado Jacovós, do PL. O prefeito Rodolfo Mota deve oficializar a indicação logo após o início do novo governo. Já o deputado Do Carmo não será mais a pessoa indicada para tanto, já que ele e o governador eleito são inimigos mortais.

Famosa bala de prata

Sempre que algum político ou liderança diz que o seu candidato tem uma bala de prata para vencer a eleição, se dá o contrário. Foi assim na eleição presidencial de 2022, com o então presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e foi agora em 2026, quando o apresentador e empresário Ratinho disse que seu filho, o governador Ratinho Junior, tinha uma bala de prata para vencer a eleição de sua sucessão.

Dois federais locais

Em uma postagem nas redes sociais, o prefeito de Apucarana disse que Apucarana estará bem representada a partir de 2027, citando os deputados estaduais Do Carmo e delegado Jacovós; o deputado federal Felipe Francischini e o senador eleito Filipe Barros. Mas ignorou por completo que Apucarana elegeu dois deputados federais para chamar de seus, Beto Preto (PSD) e Arilson Chiorato (PT). Eles representam Apucarana.

Val mal nas urnas

A apucaranense Val Marchiori, que saiu do distrito de Caixa de São Pedro para viver o glamour de ser socialite em São Paulo, após casar com um rico industrial de Rolândia, com quem teve dois filhos e se separou, disputou uma vaga de deputada federal e saiu das urnas com apenas 5 mil votos em um colégio eleitoral do tamanho de São Paulo. Com uma votação dessa na capital paulista nem suplente de vereadora seria.